Service für Senioren : Katholische Kirche bietet einen Fahrdienst zum Impftermin an

von Michael Kuhr

30. Dezember 2020, 11:09 Uhr

Eutin | Licht am Ende des Tunnels: Die Impfungen gegen das SARS-CoV-2-Virus im Impfzentrum Eutin beginnen voraussichtlich am kommenden Montag, 4. Januar. Termine gibt es unter der Telefonnummer 116117 oder im Internet unter www.impfen-sh.de. Menschen mit einem Impftermin, denen eine eigene Anreise zum Impfzentrum Eutin nicht möglich ist, können einen kostenlosen Fahrdienst der Pfarrei St. Vicelin Eutin in Anspruch nehmen. Im Internet unter www.eutinhilft.de stehen Informationen rund um den Fahrdienst der Pfarrei zur Verfügung.

Der Fahrdienst holt die Menschen von zu Hause ab

Vor allem Senioren und ältere Personen sind eingeladen, das Fahrdienst-Angebot der katholischen Kirche zu nutzen. Der Fahrdienst holt die Menschen von zu Hause ab, fährt sie zum Eutiner Impfzentrum und nach der Impfung wieder zurück nach Hause. Wer den Dienst in Anspruch nehmen möchte, der kann Diakon Berthold Verfürth unter Tel. 0157-74394753 oder alternativ das Pfarrbüro der Pfarrei St. Vicelin Eutin unter Tel. 04521-79450 telefonisch kontaktieren und einen Fahrservice anmelden. Alle wichtigen Telefonnummern und Informationen zum Fahrdienst der katholischen Kirche können auf www.eutinhilft.de eingesehen werden.