Kater „Yogi“ wird in Plön vermisst

von Michael Kuhr

16. Februar 2019, 00:32 Uhr

Seit Anfang Februar wird ein Kater aus Plön vermisst. Nachdem mehrere Zeugen angaben, dass eine Fremde ihn fortgetragen habe, schließt die Polizei einen Diebstahl nicht aus. Die Katzenbesitzerin erstattete bereits am 11. Februar Anzeige bei der Polizei und gab an, dass sie den Kater ihrer siebenjährigen Tochter seit dem 3. Februar vermisse. Hier habe sie den äußerst zutraulichen Freigänger zuletzt auf ihrem Grundstück in der Nähe des Plöner Schlosses gesehen. Mehrere Zeugen wollen den Kater im Anschluss auf dem Arm einer jungen Frau im Bereich Steinbergweg, Ulmenstraße und Breslauer Straße gesehen haben. Bei der Frau soll es sich um eine etwa 20 bis 25 Jahre alte und etwa 160 Zentimeter große Person mit dunkelblonden Haaren handeln. Die Plöner Polizei ermittelt wegen Diebstahls, schließt aber nicht aus, dass die Frau den Kater in der Annahme, er sei ein Streuner, an sich genommen hat. Die Frau und/ oder Zeugen sollten sich bei der Polizei in Plön (Telefon 04522/5005142) melden.