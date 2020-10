Kasseedorfer empört über Autokraft

Schulbusverkehr erweist sich als unzuverlässig

05. Oktober 2020, 15:41 Uhr

Kasseedorf | Eltern und Kasseedorfer Gemeindevertreter sind schlecht auf die Autokraft zu sprechen. Seit Übernahme des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) zum 1. August gibt es immer wieder Probleme. Besonders betroffen ist die Schülerbeförderung.

Versuche, mit Verantwortlichen ins Gespräch zu kommen, gestalten sich für Eltern wie für die Verwaltung schwierig, hieß es. Viele hätten den Eindruck, bei der Autokraft fühle sich niemand zuständig.

Gemeindevertreter Mirko Strunge (SPD) will „den Druck auf die Verantwortlichen erhöhen“, wie in der Sitzung der Gemeindevertretung jüngst in Griebel sagte. Offen blieb jedoch, wie dies geschehen sollen.

Zunächst soll ein Brief an den Kreis Ostholstein, die Autokraft und auch das Straßenbauunternehmen Bunte geschrieben werden. Letztere sind noch für die nächsten Monate mit der Sanierung der L57 von Eutin nach Schönwalde beauftragt. In den Bauarbeiten und der damit verbundenen Kommunikation stehen Eltern und Gemeinde eine der Ursachen für die Probleme. Die Übernahme des Liniennetzes erfolgte während der Bauarbeiten.

Die L57 teilt die Gemeinde Kasseedorf. Das Busunternehmen Benthien, im Auftrag der Verkehrsbetriebe Rohde bis August verantwortlich für den Schulbusverkehr zur Grundschule nach Schönwalde, querte die Landesstraße in Abstimmung dem Bauunternehmen auch während der Arbeiten.

Als nach den Ferien der erste Schulbus unter Regie der Autokraft verkehren sollte, fuhr er nicht. Offensichtlich wusste beim Busunternehmen niemand etwas von der Sperrung, wie Nachfragen von Eltern bei der Hotline ergaben – schon damals für die Bürgermeisterin Regina Voß (SPD) unverständlich, da die Verwaltung mehrfach die Autokraft und auch den Kreis auf die Situation schriftlich hingewiesen habe, wie sie auf Nachfrage erklärte.

In den zurückliegenden Wochen berichteten Eltern immer wieder von Schulkindern, die ihr Ziel nicht erreichten. Mal wurden sie vom Bus wieder zurück zur Schule gefahren, ein anderes Mal standen die Kinder aus Griebel plötzlich in Sagau. Zwischen ihnen und ihrem Zuhause lagen sechs Kilometer und eine Straßenbaustelle.

Ursache waren immer wieder Sperrungen, von denen die Busfahrer keine Kenntnis hatten. Der Eindruck der Eltern: Die Fahrer wurden von ihrem jeweiligen Fahrdienstleiter mit dem Problem alleine gelassen.

„Es kann nicht sein, dass Grundschüler der ersten Klasse einfach irgendwo aus dem Bus geworfen werden, oder nach Schulschluss wieder vor der Schule stehen“, macht sich eine Mutter Luft, die nicht genannt werden will.

Ähnlich äußert sich Gemeindevertreter Sascha Schütt (CDU), der nach einem erneuten Vorfall selbst zum Telefon griff. Er habe mit Nachdruck den Fahrdienstleiter verlangt, konnte von der Hotline aber nicht durchgestellt werden. Nach einigen Versuchen sei er dann in der Verkehrsleitstelle gelandet, wo man erneut versucht habe ihn zu vertrösten. „Ich bin hartnäckig geblieben und man hat dann eingeräumt, dass der eine Fahrdienstleiter krank und der zweite im Urlaub sei“, berichtet Schütt in der Sitzung. Auch er habe den Eindruck gewonnen, dass niemand die Situation wirklich erfasse und sich niemand verantwortlich fühle.

„Es kann nicht sein, dass wir die Situation einfach so hinnehmen. Wir haben Anspruch auf einen funktionierenden ÖPNV“, wetterte Mirko Strunge. Zuvor hatte die Bürgermeisterin berichtet, dass auch die Verwaltung die Autokraft nicht erreichen könne: „Entweder ist besetzt oder es nimmt keiner ab.“ Strunge forderte verbindliche Kanäle zur Kommunikation zwischen allen Beteiligten. Angesichts der noch bis Mitte 2021 andauernden Arbeiten an der L57 könne man nicht weiter nur auf Besserung hoffen. Schütt stimmt ihm zu: „Wir können doch nicht darauf vertrauen, dass eines der Kinder ein Handy hat, wie sie mal wieder irgendwo alleine im Wald stehen. Es kann auch nicht Aufgabe der arbeitenden Eltern sein, die Kinder dann abzuholen.“