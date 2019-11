Kasseedorf: Karpfen weiter knapp

Abfischen des Mühlenteichs gab nur knapp drei Zentner Fisch / Schon eine Stunde vor dem Verkaufsstart bildeten sich Schlangen

von Achim Krauskopf

24. November 2019, 18:34 Uhr

Kasseedorf | An die Ergebnisse des Abfischens aus dem Jahr 2016 und davor konnte am Sonnabend in Kasseedorf noch nicht wieder angeknüpft werden. Waren es vor zwei Jahren noch 360 Kilo Fisch, die an der Kasse durch die Hände von Bürgermeisterin Regina Voß gingen, war es diesmal ein Zentner weniger.

Offensichtlich haben viele treue Kunden das Jahr 2017 noch gut in Erinnerung, als es schon kurz vor 11 Uhr keinen Karpfen mehr gab. Inzwischen bilden sich schon eine Stunde vor dem offiziellen Verkaufsstart um 10.30 Uhr Schlangen.

Und so war die erste Fuhre Karpfen bereits vor 10 verkauft. Was die einen freut, sorgte bei der Jugendfeuerwehr der Gemeinde Kasseedorf für Sorgenfalten. Um 11 Uhr schaut sich Jugendwart Oliver Hansen zwischen den Ständen des Adventsbasars um: „Wo sind die Leute? Seit 2016 spüren wir einen Rückgang der Besucher.“

Der Beginn des Verkaufs noch vor Öffnung des Basars um 10 Uhr könnte ein Grund sein, so eine Vermutung. Am vielfältigen und durchweg handgemachten Angebot des Basars dürfte es nicht liegen. Die Jugendlichen aus dem Kasseedorfer Treff haben zusammen mit Jugendpfleger Dieter Stolley seit Wochen dafür gebastelt und gebacken.

Im Grund neben der alten Wassermühle am Lauf der Schwentine herrschte schon früh am Tag reges Treiben. Viele Interessierte schauten Teichpächter Oliver Lembke und seinem Team bei der Ernte der Karpfen über die Schulter, darunter viele Kinder mit Kescher und Wathose bestens ausgestattet.

Um die Zukunft des Abfischens in Kasseedorf muss sich wohl niemand Sorgen machen: Weiterhin machen sich Liebhaber des goldig glitzernden Fisches von weit her auf den Weg an den Ursprung der Schwentine, die mit ihrem Quellwasser für einen steten Zufluss in den Mühlenteich sorgt.

Auch wenn die Menge weiter hinter dem Ergebnis der Jahre vor 2017 zurückblieb, fanden sich Karpfen in allen Größen im Basin. Aus dem fischte Michael Heese mit beeindruckender Genauigkeit ein Exemplar nach dem anderen in der gewünschten Gewichtsklasse aus dem Wasser.

„Mehr als 100 Gramm Abweichung gibt es bei mir nicht“, scherzte Heese. So wunderte es nicht, dass der bestellte „Familienkarpfen“ mit 6,5 Kilo Lebendgewicht die Waage auf 6550 Gramm ausschlagen ließ.

Wer den Karpfen nicht bis Weihnachten in der Badewanne aufbewahren wollte, ließ ihn sich von Volker Andresen und Dieter Stoll gegen eine Spende schlachten, ausnehmen und zerlegen. Rezepte in drei Versionen hielt der Förderverein des Kindergartens bereit und verkauft dazu Suppenbunde als geschmackliche Basis.