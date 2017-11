Kasseedorf : Kasseedorf: Karpfen Mangelware

vergrößern 1 von 2 1 von 2

von Michael Kuhr

erstellt am 26.Nov.2017 | 18:50 Uhr

Das gab es in Kasseedorf in der Geschichte des Abfischens noch nie: Bereits um elf Uhr waren die Karpfen aus dem Mühlenteich ausverkauft. Zahlreiche Feinschmecker mussten ohne das Objekt ihrer Begierde über eine Alternative für ihr Festmahl nachdenken.

Waren im vergangenen Jahr noch über sieben Zentner Fisch in drei Fuhren vom Ablauf des Teiches zur Alten Schulscheune gefahren worden, war diesmal bereits nach der ersten Lieferung Schluss. Lang waren die Schlange und die Gesichter, als die Nachricht kam und einige noch schnell die letzte Hechte ergatterten.

Die Männer am Wehr um Pächter Ingo Lembke hatten ihr Bestes gegeben, um die heiß begehrten und golden schimmernden Karpfen aus dem schwarzen aufgewühlten Wasser zu holen. In den Keschern fanden sich zu meist abgestorbene Pflanzen und Unrat. Immer wieder wurde der Mühlenteich aufgestaut, um mit dem Wasser der dann folgenden Flutwelle Fische mitzureißen. Alle Versuche blieben erfolglos.

Die häufig geäußerte Vermutung zur Ursache: Erst vor drei Wochen hat der Wasser- und Bodenverband die Zuflüsse des Mühlenteiches geräumt. Das dürfte durch die ohnehin hohen Wasserstände zu erhöhtem Eintrag von Sedimenten in den Teich geführt haben. Dadurch sei es möglich, dass sich im oberen Lauf der Schwentine, die das Gewässer durchfließt, Mulden gebildet haben, in denen die Masse der Fische zurückbleibt.

So bleibt die Hoffnung auf überdurchschnittliche Erträge im kommenden Jahr. Den Tod einiger Dutzend Fische im Verlauf des Jahres schlossen alle als Ursache für die geringe Ernte aus. Die Wasserproben hätten damals keine Auffälligkeiten ergeben.

Die Karpfen aus dem Mühlenteich sind beliebt, weil sie nicht wie sonst üblich lange gewässert werden müssen, um den moderigen Geschmack zu entfernen. In Kasseedorf sorgt die Schwentine für einen ständigen Wasseraustausch im Teich und verhindert den unbeliebten „Karpfengeschmack“. In diesem Jahr dürfte sie jedoch manch Fischliebhaber sein Festmahl verdorben haben. Die Kinder, die jedes Jahr in Scharen dem Treiben unterhalb des Wehres neben der alten Wassermühle zuschauen und selbst den Kescher schwingen, war dies egal. Sie hatten ihren Spaß beim Stochern im tiefschwarzen Wasser.

Rund um die Alte Schulscheune gab es Programm für die Erwachsenen. Der Ortsverein des Deutschen Roten Kreuzes und die Kyffhäuser Kameradschaft boten eine wärmende Erbensuppe und heiße Getränke. Auch Stockbrot wurde gebacken. In der Schulscheune lud die Jugendfeuerwehr der Gemeinde zum Adventsbasar. Neben weihnachtlichen Basteleien und künstlerischen sowie kulinarischen Geschenkideen, bot der Feuerwehrnachwuchs Kaffee und Kuchen, frische Waffeln und Fliederbeersuppe.