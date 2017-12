Kasseedorf chronisch in den Miesen

vergrößern 1 von 1 Foto: OHA-Archiv 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 12.Dez.2017 | 12:15 Uhr

Ein Haushalt, bei dem die Ausgaben durch entsprechende Einnahmen gedeckt sind, scheint für die Gemeinde Kasseedorf weiterhin ein unerreichbares Ziel zu sein. „Ich habe keine Ahnung, wo wir noch sparen sollen“, sagte Bürgermeistern Regina Voß (SPD) am Montagabend im Griebeler Vereinsheim bei der Beratung des Haushaltsplanes 2018. Der wurde schließlich von der Gemeindevertretung mit den Stimmen von SPD und WUB gegen das Votum der vier CDU-Mitglieder verabschiedet. In dem Etat klafft eine Lücke von fast 840 000 Euro.

Das Zahlenwerk erfuhr noch in der Sitzung eine Reihe von Änderungen. Die in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses gefassten Beschlüsse seien noch nicht eingearbeitet, stellte der Ausschuss-Vorsitzende Mirko Strunge (SPD) fest, bevor der Leiter der Amtsverwaltung, Burkhard Busch, die Zahlen zur Korrektur des Etats notierte.

Diese relativ kleinen Änderungen waren unstrittig, keine Einigung gab es bei einem Projekt, das in der Gemeinde seit fast zehn Jahren diskutiert wird: Die Sanierung der Straße zwischen Stendorf und Bergfeld. Auf Strunges Antrag wurden 240 000 Euro für die Sanierung der etwa drei Kilometer langen Straße in den Haushalt aufgenommen, allerdings unter der Bedingung, dass es möglich wird, auf die Erhebung von Anliegerbeiträgen zu verzichten.

Die CDU blieb bei ihrer Linie, dass die Straße überflüssig sei und sie nicht mit Geld der Gemeinde saniert werden sollte. Allein wegen der 240 000 Euro lehnten die Christdemokraten den Haushalt ab.

Aktueller Stand ist, dass die Straße in der Baulast der Gemeinde liegt – und sie deshalb auch haftbar gemacht werden könnte, wenn es durch den schlechten Zustand zu einem Unfall kommen sollte, wie Strunge warnte. Er verwies auf ein 80 Meter langes Stück, das probeweise mit einer sechs Zentimeter dicken Asphalt-Deckschicht versehen worden sei. Diese „Teststrecke“ habe so gut gehalten, dass sich eine derartige Sanierung für die ganze Straße anbiete, was etwa 240 000 Euro kosten würde.

Die sieben SPD-Mitglieder erreichten gegen vier Stimmen der CDU und zwei der WUB die Aufnahme des Betrages in den Haushalt, allerdings geknüpft an die Bedingung, dass der Ausbau ohne Anliegerbeiträge erfolgen könne, wenn die Landesregierung den Kommunen einen Verzicht auf die finanzielle Beteiligung von Bürgern beim Straßenausbau einräume – und das auch Gemeinden dürften, die chronisch unterfinanziert sind.

Die Prüfung, ob an einen Betrag im Haushalt eine solche Bedingung geknüpft werden kann, wurde der Verwaltung übertragen, wobei Strunge bereits Paragrafen nannte, mit denen ein derartiges Verfahren möglich sein müsste. Die Anmerkung des Amtsleiters Busch: „Was Sie da vorschlagen, Herr Strunge, klingt viel zu einfach, als dass es geht.“ Aber die Verwaltung werde natürlich prüfen.

Einigkeit herrschte in der Gemeindevertretung, dass die Finanzausstattung vor allem für kleine Gemeinden unzureichend sei: Die Einnahmen reichten für die Pflichtaufgaben einfach nicht aus, und die Gemeinde werde zum Beispiel durch Gastschulbeiträge immer stärker belastet, sagte die Bürgermeisterin. Dabei erhielten Städte wie Neustadt und Eutin ohnehin schon zusätzliche Mittel für ihre Aufgaben, die sie für das Umland erfüllten. „Jetzt heißt es, die Gymnasien wollen für die Umstellung von G8 auf G9 einen großen Schluck aus der Pulle. Am Ende zahlen wir das wieder.“ Aktuell sehe sie für die chronische Unterfinanzierung keine Lösung: „Sollen wir vielleicht Insolvenz anmelden?“

Ute Scharf (SPD) merkte an, dass die Gemeinde 60 Prozent ihrer Einnahmen an das Amt und an den Kreis abführen müsse, während ihr Fraktionskollege Christian Stahl der Landesregierung vorwarf, mit der mangelhaften Ausstattung der Kommunen gegen die Landesverfassung zu verstoßen.

Mirko Strunge sprach von einem Investitionsstau von 150 Milliarden Euro bei den deutschen Kommunen, während Martin Boesmann (CDU) von der dringenden Notwendigkeit einer Kommunalreform sprach. Bei dem aktuellen System gingen kleine Gemeinden „kaputt“.

Der mehrheitlich von SPD und WUB beschlossene Etat sieht Einnahmen von knapp zwei Millionen Euro vor, denen 2,83 Millionen an Ausgaben gegenüber stünden – die 240 000 Euro für die Straße von Stendorf nach Bergfeld eingerechnet. Damit bliebe eine anfangs erwähnte Unterdeckung von fast 840 000 Euro.