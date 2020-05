Grebin : Karl Schuch gewinnt die Bürgermeisterwahl

Der 70-jährige parteilose Gemeindevertreter wurde gestern Abend mit knappem Ergebnis zum neuen Grebiner Bürgermeister gewählt.

von Michael Kuhr

19. Mai 2020, 21:33 Uhr

Grebin | Das war knapp: Mit einer Stimme Mehrheit wurde der 70-jährige Karl Schuch (parteilos) aus Görnitz gestern Abend zum neuen Grebiner Bürgermeister gewählt. Seine Gegenkandidatin, die 57-jährige Cornelia Rieper, verbuchte fünf Stimmen der elf Gemeindevertreter. Da es keine Enthaltungen gab, liegt die Vermutung nahe, dass Schuchs eigene Stimme den Ausschlag gab.

„Es war ein knappes Ergebnis, das die unterschiedlichen Strömungen in der Gemeindevertretung zeigt“, sagte Karl Schuch nach seiner Wahl, die er zu Beginn der Sitzung im OHA-Gespräch nicht erwartet hatte. Schuch tritt die Nachfolge von Gerhard Manzke (CDU) an, der am 1. April aus gesundheitlichen Gründen von seinem Amt zurücktrat und sein Mandat zurückgab. Schuch war zuvor Manzkes Stellvertreter.

Es sei bestimmt nicht seine Lebensplanung gewesen, mit 70 Jahren Bürgermeister der Gemeinde Grebin zu werden. Aber seine Amtszeit betrage noch drei Jahre. Er wolle ausgleichend und zusammeführend wirken, sagte Schuch. Sein Amt als Bürgermeister werde bestimmt nicht einfach, denn – so seine Aussicht – „es kommen schwierige Zeiten auf die Gemeinde Grebin zu“, die alle treffen würden. „Und wir müssen alles versuchen, gemeinsam durch die schwere Zeit zu gehen“, sagte Schuch im Beisein seines Vorgängers Gerhard Manzke sowie den Alt-Bürgermeisters Jochen Usinger und Klaus Penzlin. Karl Schuch erhofft sich auch Vorschläge aus der Gemeindevertretung zur Bewältigung der schlechten finanziellen Lage der Gemeinde.

Schuchs Gegenkandidation, die 57-jährige Ärztin Cornelia Rieper wohnt seit etwa fünf Jahren in Grebin und gehört der Gemeindevertretung seit zwei Jahren an. Erst im Sommer hatte die freie Wählerin ihre Fraktion verlassen und gilt seither als parteilos in der Grebiner Gemeindevertretung. Sie sagte vor Journalist vor dem Wahlgang, dass sie gern mehr Struktur in die Arbeit ger Gemeindevertretung gebracht hätte. Neue Gemeindevertreter wurden Meike Techau und Christiane Parl. Sie folgten Gerhard Manzke und Cara-Johanna Penzlin, die ausgeschieden waren.