Serie zur Eutiner Feuerwehr : Karin Lefens fand bei der Wehr auch ihr privates Glück

17. Juli 2020, 16:10 Uhr

Eutin | Karin Lefens (55) weiß, wie es ist, eine der ersten Frauen in einem damals typischen Männerberuf und Ehrenamt zu sein: Als erstes lernte sie Schlosser, dann Notfallsanitäter und mit 30 Jahren trat sie in die Feuerwehr Groß Meinsdorf ein. Eines unterscheidet sich aber bei Job und Ehrenamt: „Bei der Wehr musste ich mich nie als Frau beweisen, im Beruf schon. Da wurde zugeschaut, ob ich den Patienten auch mit der Trage hochkriege. Das ist bei der Feuerwehr anders“, sagt sie.

In Eutin sei ihr die Wehr nie so präsent gewesen, obwohl sie sie berufsbedingt immer mal wieder auf Einsätzen traf. „Aber als ich nach Groß Meinsdorf gezogen bin, hatte ich das Gefühl, sofort in die Wehr eintreten zu müssen, um Menschen kennenzulernen, Anschluss zu finden.“ Das hat gut geklappt, sie lernte ihren Mann André bei der Wehr kennen.

Mittlerweile sind beide wieder nach Eutin gezogen und in die hiesige Wehr gewechselt. „Das hat den Vorteil, dass wir, wenn der Pieper geht, immer beide rausmüssen und nicht einer ‚umsonst‘ aufwacht“, sagt Karin Lefens. Sorgen mache sie sich keine, wenn sie gemeinsam im Einsatz sind – „aber beispielsweise bei Großfeuern, wenn ich mal nicht dabei sein kann, hoffe ich schon, dass er auf sich aufpasst und vorsichtig ist“, sagt sie. Geht der Pieper tagsüber, kann Karin Lefens im Rettungsdienst nicht in den Einsatz. Aber nachts.

Ihr erstes Feuer war ein Dachstuhlbrand in Bockholt. Sie ist gerne Atemschutzgeräteträger und beim Innenangriff dabei. „Ich mag den Nervenkitzel. Kein Einsatz ist gleich. Die Herausforderung ist, vor Ort das Gelernte abzurufen. Und das ist das, was mir Spaß macht“, sagt die 55-Jährige. Diese Erfüllung habe ihr der Rettungsdienst allein nicht geben können.

Neben der eigenen Ausbildung zur Atemschutzgeräteträgerin, der Gefahrgutausbildung und anderen Weiterbildungen war Karin Lefens zehn Jahre lang Kreisausbilderin im Gefahrgut- und Atemschutzbereich. Heute ist sie Betreuerin der Eutiner Kinderwehr und bringt den Jüngsten ab sechs Jahren bei, wie man richtig helfen kann.

Richtig helfen können, das war es auch, was Karin Lefens angetrieben hat, nach der Schlosser-Ausbildung in den medizinischen Bereich zu wechseln. „Beim Tod meiner Oma konnte ich ihr außer der stabilen Seitenlage und Zunge raus nicht viel mehr helfen. Der ehrenamtliche Sanitäter damals musste über Funk fragen, um zu wissen, was er zu tun hat. Diese Hilflosigkeit wollte ich nicht nochmal miterleben“, erzählt Karin Lefens.

Und allen Frauen möchte sie den Tipp geben: „Wer glaubt, manches körperlich einfach nicht bei der Wehr zu schaffen oder vielleicht auch Höhenangst hat und sich deshalb nicht traut, mal vorbeizukommen und mitzumachen, dem sei gesagt, dass es genügend Aufgaben in einer Wehr gibt mit weniger körperlichem Anspruch. Die Einsatzleitung oder Gruppenführung beispielsweise.“ Sie möchte die Feuerwehr in ihrem Leben nicht mehr missen, wegen der tollen Kameradschaft und des guten Gefühls am Ende der Einsätze, oftmals das Hab und Gut von Menschen oder gar sie selbst gerettet zu haben.



Die Feuerwehr Eutin sucht dringend neue Mitglieder. Für einen Einblick in das Ehrenamt stellt der Ostholsteiner Anzeiger einmal wöchentlich Mitglieder der Wehr vor.