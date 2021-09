Jahnkampf : Kara Peglow gewinnt Bronze

Eutinerinnen dominieren bei den deutsche Meisterschaften die Altersklasse 18/19.

Harald Klipp

21. September 2021, 11:23 Uhr

Eutin | Vor wenigen Jahren wäre bei den deutschen Meisterschaften im Jahnkampf der Wettbewerb um die Medaillen eine vereinsinterne Angelegenheit des Polizeisportvereins Eutin gewesen. Sara Karies siegte vor Julia Groszewski und Kara Peglow. Inzwischen lebt Sara Karies jedoch in Dortmund und gewann den Titel für die Kunstturnvereinigung Dortmund von Julia Groszewski und Kara Peglow, die beide für den PSV Eutin starten.

Das Trio absolvierte bei den Titelkämpfen in Eutin die drei Disziplinen Turnen, Leichtathletik und Schwimmen gemeinsam in einer Gruppe. Demnächst werde Sara Karies wahrscheinlich öfter in Eutin trainieren, berichtet PSV-Trainerin Susann Meyer, denn Sara Karies habe sich in Kiel um einen Studienplatz für Medizin beworben.