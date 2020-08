Etliche Sachbeschädigungen : Kaputte Scheiben: Polizei fasst jungen Eutiner – der kommt in die Psychiatrie

Der Sachschaden der Taten aus den vergangenen sechs Wochen beläuft sich auf mehr als 25.000 Euro.

31. August 2020, 16:35 Uhr

Eutin | Diese Nachricht dürfte für ein großes Aufatmen in der Innenstadt und vor allem auch beim Weber-Gymnasium führen: Der Polizei ist es gelungen, einen Tatverdächtigen für zahlreiche Sachbeschädigungen zu ermitteln und vorläufig festzunehmen. Der 20-Jährige Eutiner ist aufgrund seines psychischen Gesundheitszustandes ins psychiatrische Krankenhaus in Neustadt eingewiesen worden, teilte die Polizeipressestelle in Lübeck gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft am Montagnachmittag mit.

Seit dem 10. Juli hatte ein bis dato Unbekannter in mehreren Nächten Scheiben eingeworfen, Spiegel von Autos abgetreten oder beschädigt. Trotz zeitnaher Anrufe bei der Polizei gelang ihm die Flucht. Insgesamt, so Polizeipressesprecher Stefan Muhtz, habe es seit dem 10. Juli 27 angezeigte Taten gegeben. Der Sachschaden beläuft sich laut Polizei auf mehr als 25.000 Euro.

„Auffällig bei der Vielzahl der Taten war, dass immer wieder die Weber-Schule, die Volksbank, die Sparkasse Holstein und die Kreisbibliothek betroffen waren“, heißt es in der Pressemitteilung. Aber auch Fenster der Geschäftsräume des Mattie-Hauses sowie der Rosenapotheke wurden eingeschmissen und stark beschädigt.

Wie gelang es der Polizei, den Tatverdächtigen zu ermitteln? „Nach intensiven Ermittlungen, guten Personenkenntnissen eines Jugendsachbearbeiters und technischer Unterstützung von Donnerstag, 27. August, auf Freitag konnte ein Tatverdächtiger bei der Ausführung zweier von insgesamt vier Taten in dieser Nacht festgestellt werden“, sagte Muhtz. In der Nacht waren unter anderem wieder Scheiben an der Kreisbibliothek, dem Weber-Gymnasium sowie die Bankfilialen der Innenstadt beschädigt worden. Es sei nun polizeiliche Ermittlungsarbeit, ihm die anderen Sachbeschädigungen an den gleichen Gebäuden aus anderen Nächten auch nachzuweisen, sagte Muhtz. Eine Überwachungskamera, die die Ermittlungsarbeit erleichtert hätte, habe zu Beginn der Taten im Juli noch keines der geschädigten Objekte gehabt, so der Pressesprecher.

Nachdem der 20-Jährige bei zwei von insgesamt vier Taten durch die Beamten erkannt worden war, beantragten diese gleich am Freitag einen richterlichen Beschluss, um dessen Wohnung zu durchsuchen.

Bei der Durchsuchung stießen die Polizisten nicht nur auf den Tatverdächtigen, sondern auch auf Tatwerkzeug sowie Kleidung der letzten Tatnacht. Weil der junge Mann psychische Auffälligkeiten gezeigt habe, wurde er nach der polizeilichen Maßnahme auf dem Eutiner Revier einem Amtsarzt vorgestellt. „Dieser ordnete auf der Grundlage des Gesetzes zur Hilfe und Unterbringung psychisch kranker Menschen eine Unterbringung des Tatverdächtigen in einem psychiatrischen Krankenhaus an“, heißt es in der gemeinsam Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei. Dort soll er sich immer noch aufhalten. Zu den Tatvorwürfen habe der junge Eutiner bislang keine Angaben gemacht, heißt es weiter.