Lawrence in Kansas : Kansas-Uni in Eutins Partnerstadt startet Lehrbetrieb

Ein Blick in die USA: Alle Dozenten und Studenten mussten sich auf Corona testen lassen.

Avatar_shz von Prof. Dr. Andrea Meyertholen

20. September 2020, 17:21 Uhr

Lawrence | Vor kurzem war der erste Unterrichtstag und das Wochenende davor deswegen ziemlich anstrengend. Aber alles ist ganz gut gelaufen und fühlte sich komischerweise sehr normal an, obwohl der Campus fast menschenleer war und ich keine Probleme hatte, einen Parkplatz zu finden.

Meine Gruppen sind zwar klein, wollen aber unbedingt im Klassenzimmer sein und unterstützen die Rückkehr zum Präsenzunterricht. Ich bin jetzt nicht mehr so nervös wie vor Semesterbeginn, aber noch vorsichtig und gesundheitsbewusst.

In der Sommerpause hatte sich der Campus Kansas University (KU) stark verändert. Es ist fast unvorstellbar, wie viele Schilder an den Wänden und Türen hängen. Im September hatte ich noch ein Foto von Goethe aufgehängt.

Andrea Meyertholen

Professoren und Studenten haben Maskenpflicht. Aber ich kann die Maske abnehmen, wenn ich im Unterricht hinter der Plexiglasscheibe stehe.

Ich weiß noch nicht, wie ich mich hinter der Scheibe verhalten soll. Es fühlt sich irgendwie völlig falsch und unnatürlich an, dahinter zu stehen.

Mit Ausnahme der unbefristet Beschäftigten unterrichten alle Lehrkräfte im German Department im Hybrid-Format, das heißt sowohl im Präsenzunterricht als auch online.

An drei Tagen in der Woche muss ich auf dem Campus sein, obwohl ich zwei Kurse unterrichte. Vorher in der Semesterpause hatte ich meine Kurse und deren Materialien, Aktivitäten und Aufgaben so konzipiert und erstellt, dass sie komplett als Online-Kurse gelehrt werden können. Komplett online möchte ich aber nicht so gerne unterrichten. Die Online-Plattorm „Zoom“ kann beim Unterricht sehr anstrengend sein.

Ich muss zugeben, dass ich wegen des Semesters vorher ziemlich beunruhigt war. Die Vorbereitungen in der Sommerpause waren mit sehr viel Stress und Arbeit verbunden. Wie dem auch sei, wir treffen uns jetzt in jedem Kurs doch einmal in der Woche persönlich im Klassenzimmer. Eine Klasse (Deutsch für Mittelstufe) wurde geteilt: Gruppe A trifft sich montags mit mir, Gruppe B mittwochs.

Dienstags treffe ich mich mit dem Literatur-Seminar, um die Lektüre zu diskutieren. Wir fangen mit Goethes „Werther“ an.

Andrea Meyertholen

Für die Studenten ist der Präsenzunterricht auch eine der wenigen Möglichkeiten, zu denen sie sich persönlich treffen können. Sie sind daher sehr diszipliniert, um das nicht zu gefährden.

Alle Lehrkräfte und Studenten, die den Campus besuchen müssen, mussten sich auf das Coronavirus testen lassen. Die Quote der positiv Getesteten ist für die gesamte Uni etwa zwei Prozent, was im Bereich der Erwartungen liegt.

Vor der Campus-Öffnung am 24. August waren ungefähr 100 Menschen, meistens Studenten, positiv getestet worden. Ein Student von mir war dabei, meine jüngere Kusine, die eine Universität in Ohio besucht, ist kürzlich auch positiv getestet worden. Sie zeigt und spürt keine Symptome, muss aber natürlich zwei Wochen in einem Hotelzimmer in Quarantäne bleiben. Die Universität versorgte sie mit bereits verpacktem Essen.

Viele Unis haben Millionen ausgegeben, um Hotelzimmer fürs Semester anzumieten und als Studentenwohnheime umzufunktionieren. Andrea Meyertholen

Auch an der KU ist es so, dass die Universität die Hotelzimmer und das Essen bezahlt, wenn man in Quarantäne geschickt wird. Diese Studenten bezahlen unterdes für ein Zimmer im Studentenwohnheim, in dem sie wegen der Quarantäne nicht übernachten dürfen. Viele Unis haben sogar Millionen ausgegeben, um Hotelzimmer fürs Semester anzumieten und als Studentenwohnheime umzufunktionieren.

Beschäftigte und Studenten der KU mussten auch eine App herunterladen, um ihre Symptome und ihren Gesundheitszustand täglich zu überprüfen. Die App, die besonders für KU entwickelt wurde, funktioniert auf Vertrauensbasis. Die erste Frage lautet: Versprechen Sie, die Wahrheit zu sagen?

Andrea Meyertholen

Der Barcode der App muss bei einer Tablet-PC-Station gescannt werden, wenn jemand das Gebäude betritt. Aber wie gut das in der Praxis funktioniert, wenn wir Social-Distancing bewahren sollen, ist unklar.

Was ist, wenn alle Studenten und Lehrenden zum Unterricht eilen? Nichts hält jemanden davon ab, die Gebäude einfach zu betreten, ohne die App scannen zu lassen. Die App registriert auch keine Risiko-Begegnungen.

Vielleicht hat es in Deutschland Medienberichte über viele Uni-Partys in den USA und folgenden Corona-Ausbrüche gegeben. Das hat sich auch hier bestätigt. In den Wohnheimen der studentischen Verbindungen (fraterni es und sorori es), die hier allerdings eine andere Rolle spielen als in Deutschland, beträgt die Quote der positiv Getesteten etwa zehn Prozent. Die Wohnheime wurden unter Quarantäne gestellt.

Als ich etwa eine Woche vor dem Vorlesungsbeginn auf dem Campus war, waren der Jayhawk, unser Maskottchen, und ich die einzigen, die Masken trugen. Studenten und ihre Eltern waren überall, aber absolut niemand trug Masken. In einem Café saßen Studenten auf der Veranda davor dicht gedrängt ohne Masken, ohne Einhaltung von Abstandsregeln.

Das ist jetzt anders. Wenn Studenten ihre Masken nicht tragen, müssen wir die Unterrichtsstunde sofort abbrechen und ein Disziplinarverfahren einleiten. Die Disziplin bezüglich der Masken ist nun sehr gut.

Die Bedingungen sind also anstrengend, aber mit dem Beginn der Lehrtätigkeit sind hier auch wieder Gehaltszahlungen verbunden. Ich versuche, immer die Sonnenseite des Lebens zu sehen.