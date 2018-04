„Kann die Schule jetzt in neue Hände legen“

von Bernd Schröder

13. April 2018, 16:04 Uhr

Die Weichen sind gestellt: Aller Voraussicht nach wird Rektor Dr. Thilo Philipp die Schule an den Auewiesen verlassen und zur Gemeinschaftsschule am Seminarweg in Bad Segeberg wechseln. Der dortige Schulleiterwahlausschuss hat sich bereits festgelegt, jetzt fehlt nur noch die Bekanntgabe durch das Bildungsministerium (wir berichteten). Seinen neuen Job dürfte Philipp dann vermutlich zum Schuljahreswechsel antreten. „Ich fühle mich in Malente sehr wohl, aber das ist für mich eine Herausforderung, die ich gerne annehmen möchte“, erläutert der Schulleiter seine Motivation für den angestrebten Wechsel.

Er sei angesprochen worden, ob er sich nicht auf die Stelle in Bad Segeberg bewerben wolle, berichtet der 57-Jährige. Ganz offen räumt er ein, dass für ihn auch der finanzielle Aspekt eine Rolle spiele. Denn die Übernahme der Rektorenstelle an der größeren Stadtschule verspricht auch ein höheres Gehalt. 425 Schüler und 36 Kollegen in Bad Segeberg stehen etwa 300 Schüler und ein 27-köpfiges Kollegium in Malente gegenüber. Er habe drei Kinder, seine beiden Söhne hätten ihr Studium bereits aufgenommen, und seine Tochter wolle ebenfalls studieren. „Dann kann ich meine Kinder noch besser unterstützen“, sagt der Ascheberger.

Da er im Bewerbungsverfahren zur Verschwiegenheit verpflichtet gewesen sei, sei der Schritt für manche vielleicht überraschend gekommen. Seine vier Jahre in Malente seien aber aus seiner Sicht ein Abschnitt, in dem er viel erreicht habe. „Ich kann diese gut funktionierende Schule jetzt in neue Hände legen“, erklärt Philipp.

Vorangekommen sei die Schule in vielen Bereichen. Vor knapp zwei Jahren habe das Bildungsministerium die Schule zur Europaschule ernannt – als Abschluss einer langjährigen Entwicklung. Als seines Wissens einzige Schule Ostholsteins habe die Malente die dritte Stufe beim Projekt Zukunftsschule erreicht. Mit der Einrichtung eines Daz-Zentrums sei

eine Willkommenskultur etabliert worden, die es ermögliche, Flüchtlingskinder in den Unterricht zu integrieren. Und schließlich habe er auch dafür gesorgt, dass Schüler

in allen Jahrgängen Musikunterricht erhielten.