Kaninchenschau heute und morgen in Süsel

von Michael Kuhr

23. November 2018, 08:38 Uhr

Preisrichter Gert Dölling (links) schaut ganz genau hin. Birgit Thode-Pflug (rechts) aus Süsel stellt ihm ihr Kaninchen der Rasse Widder vor. Sie ist eine von 51 Ausstellern, die am heutigen Sonnabend (10 bis 18 Uhr) und morgigen Sonntag (10 bis 16 Uhr) zusammen 340 Kaninchen in der Turnhalle der Grundschule in Süsel ausstellen. In der Kreisverbandsschau der Rassekaninchenzüchter aus Lübeck und Umgebung werden in diesem Jahr in Süsel Tiere aus 30 Rassen und 48 Farbenschlägen präsentiert. Es sind die züchterischen Erfolge der Mitglieder des Kreisverbandes, aber auch der Züchter des Eutiner Kaninchenzuchtvereins „U31“, der Preetzer „U65“ und des Widderclubs „U100“, freut sich der Kreisvorsitzende Jajo Oosting aus Neustadt auch über den gestrigen Besuch vieler Klassen der Süseler Grundschule. Die Züchter ermitteln mit der Schau ihre Kreis-, Vereins- und Clubmeister. Für die Besucher gibt es Essen und Trinken. Außerdem sorgt eine reichlich bestückte Tombola für Einnahmen der Vereinskasse.