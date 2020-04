Kontaktverbot durchsetzen : Kalinka fordert mehr Polizeipräsenz an der Ostseeküste

CDU-Politiker wünscht sich Unterstützung der Polizei bei der Durchsetzung der Allgemeinverfügung des Kreises Plön.

von Michael Kuhr

02. April 2020, 13:47 Uhr

Plön | „Die umfangreichen präventiven Maßnahmen für das nächste Wochenende und zu Ostern in den Schwerpunkt-Orten des Tourismus zeigen, wie die Tourismus-Lage bei uns ist, wenn das Wetter schön ist“, sagte der Landtagsabgeordnete Werner Kalinka. Die Polizeiführung sollte mit Blick auf die beiden vergangenen Wochenenden nicht versuchen, dies zu beschönigen, so der CDU-Politiker.

Eine einzelne Aussage einer ohnehin im Einsatz befindlichen Streife sage wenig darüber aus, wie die Gesamtlage in den Orten an der Ostsee um Kiel gewesen sei. Die berichteten nämlich von einer ruhigen Lage. „Was ich von den kommunalen Vertretern gehört und was ich selbst gesehen habe, ist deutlich: Es war zu viel los,“ sieht Werner Kalinka das Gegenteil. Daraus erkläre sich ja auch, warum jetzt mehr geschehen solle.

Obwohl es an dem Wochenende des 22./23. März eine Allgemeinverfügung des Kreises Plön mit einer Frist zum Verlassen des Kreises Plön gegeben habe, sei Kalinka nicht bekannt, dass die Polizei neben dem normalen Dienst besondere Anstrengungen unternommen habe, um dazu beizutragen, die Allgemeinverfügung umzusetzen. Beispielsweise gebe es die Möglichkeit, Zweitwohnungsnutzer durch Lautsprecheransagen der Polizei auf die Situation aufmerksam zu machen, wie er es an dem Sonntag angeregt hatte. Kalinka: „Dies war von den Verwaltungen und Bürgermeistern an diesem Wochenende wohl kaum auch noch leistbar.“ In anderen Teilen Schleswig-Holsteins sei die Polizei präsenter als im Kreis Plön gewesen – wie zum Beispiel im Kreis Pinneberg.

Wenn jetzt das Augenmerk deutlicher darauf gerichtet werde, auch im Kreis Plön in der schweren Zeit der Corona-Krise nicht angemessenen Tagestourismus zu unterbinden, sei das der richtige Weg. Er habe darüber auch mit der Landesregierung gesprochen. Kalinka: „Es soll mehr Polizei präsent sein.“