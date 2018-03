Kreis Plön: : Kalinka bleibt CDU-Chef

Kreisparteitag in Schwentinental: Die CDU Kreis Plön geht sehr selbstbewusst in die Kommunalwahl

von Michael Kuhr

27. März 2018, 18:30 Uhr

Mit einem Blick auf die Erfolge seiner Partei in der zurückliegenden Legislaturperiode skizzierte der am Montagabnend wiedergewählte CDU-Kreisvorsitzende Werner Kalinka auch gleich die Schwerpunkte für die kommenden Jahre. Durch neue Mitglieder gestärkt, selbstbewusst und zuversichtlich geht die Kreis-CDU in den Wahlkampf zur Kommunalwahl im Mai. Wie sich die CDU aufstellt und mit welchen Themen, das macht sie jetzt mit ihrem in Schwentinental aufgestellten Wahlprogramm deutlich.

„Wir kämpfen um ein bestmögliches Ergebnis bei der Kommunalwahl, um stärkste Partei zu werden“, so Kalinka wörtlich. Die Kooperation aus SPD, Grünen und FWG im Plöner Kreistag sei mit ihrer Blockadepolitik gescheitert. „Wir setzen auf eine sachbezogene und konstruktive Zusammenarbeit im Kreistag, auch über Parteigrenzen hinweg.“

Die Bürger vor Ort wüssten selbst am besten, was gut für ihre Dörfer und Städte sei. Notwendig sei dafür mehr Bürgernähe und weniger Entscheidungen von oben. „Die Präsenz von Dienstleistungen wie Sparkassen, Ärzten und Kliniken muss im Kreis Plön und damit in der Fläche erhalten bleiben.“ Das gelte ganz besonders in Fragen der Sicherheit für die Polizei auf dem Land.

Stichwort Kitas. Die Gemeinden brauchen zweifellos mehr Geld für ihre Kitas. Deshalb will die CDU dafür sorgen, dass die Fördermittel für die Investitionen der Träger in neue Plätze und die Sanierung des Bestandes deutlich steigen. Auch sollte sich der Kreis an den Betriebskosten stärker beteiligen. Überhaupt sollten die Kommunen weiter entlastet werden durch eine weitere Senkung der Kreisumlage und eine Erhöhung der Kita-Mittel. Gerade in diesem Punkt müsste eine Neuregelung des Finanzausgleichgesetzes auf Landesebene wirksame Entlastung bringen.

„Die Polizei im ländlichen Raum muss auch hier stationiert bleiben, damit sie schnell vor Ort ist. Die ländlichen Stationen in Laboe, Probsteierhagen und Selent sind wieder einzurichten“, heißt es im CDU-Programm. Jedes Kind sollte aus Sicht der CDU mit dem Ende der Grundschule in der Lage sein, schwimmen zu können. „Dafür brauchen wir auch die Schwimmstätten und müssen den Gemeinden dabei helfen“, so Kalinka weiter. Deshalb sollte sich der Kreis am Bau einer Schwimmhalle im nördlichen Teil des Kreises mit 15 Prozent an den Investitionskosten beteiligen. Orte wie Laboe bräuchten Hilfe, um ihr Schwimmbad weiter betreiben zu können. Die schon realisierte Förderung des Schwimmunterrichts will die CDU stärker als bisher für alle Schulen fördern.

Durchaus zufrieden zeigte sich Kalinka mit dem gerade eingeführten Ruf-Bus-System, dem Schrevenborner Amtsbus und dem Modell des Ruf-Taxis als Ergänzung zum Bus in Lütjenburg. „Die CDU wird das Rufbus-Modell weiterverfolgen. Das Ziel ist die kreisweite Einführung.“

Ein weiteres strittiges Thema zwischen dem Land und den Kommunen: die Ausweisung von Bauland. „Unsere Gemeinden brauchen mehr Bauland, unsere Gemeinden müssen offensiv bauen dürfen, wenn sie Wohnraum brauchen“, forderte Kalinka. Dies gelte besonders für die stadtnahen Gebiete.

Und letztlich noch einmal das Thema Jagdsteuer. Die CDU möchte die Jagdsteuer zum nächst möglichen Zeitpunkt wieder aufheben. „Das geschieht unter der Voraussetzung, dass die Jägerschaft sich wieder zur Beseitigung von Fallwild bei Unfällen verpflichtet.“

„Sollten wir mehr Verantwortung nach der Kommunalwahl im Mai bekommen, dann werden wir im Kreistag in einem offenen Dialog nach Lösungen suchen – mit allen Fraktionen“, schloss Kalinka seinen Rückblick und erntete damit den Applaus der 159 Mitglieder beim Kreisparteitag.