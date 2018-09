Kaiser knapp am Rauswurf vorbei

AfD-Politikerin akzeptierte im Kreistag einen Ordnungsruf erst im zweiten Anlauf

von Michael Kuhr

28. September 2018, 13:16 Uhr

Eklat zu Beginn der Sitzung des Plöner Kreistages: Dr. Karin Kaiser (AfD) kassierte von Kreispräsident Stefan Leyk einen ersten Ordnungsruf und schrammte auch danach knapp an einem Ausschluss der Sitzung durch einen zweiten Ordnungsruf vorbei. Dabei wurde die Lautsprecheranlage des Kreistages ordentlich strapaziert.

Kaiser (kl. Foto) hatte einen aus ihrer Sicht dringlichen Antrag zum Thema „Risikofaktor Recht bedroht Standortqualität im Kreis Plön“ in den Kreistag eingebracht. Bereits im Ältestenrat vor der Sitzung war die Dringlichkeit jedoch nicht erkannt worden, sagte Kreispräsident Stefan Leyk (CDU) vor dem Kreistag und votierte für Ablehnung.

Die AfD-Politikerin, die schon früh nach der Kommunalwahl ihrer AfD-Fraktion den Rücken kehrte, erhielt Gelegenheit, die Dringlichkeit zu begründen. Dabei allerdings kassierte Kaiser einen Ordnungsruf von Kreispräsident Stefan Leyk, weil sie seiner Meinung nach inhaltlich auf den Antrag und nicht auf die Dringlichkeit eingegangen war. Denn nur das dürfe sie. Mehrere nicht beachtete Mahnungen Leyks führten zu einem Disput. Am Ende klärte Leyk die AfD-Politikerin, die nicht nach seiner ersten Aufforderung vom Rednerpult weichen wollte und unaufhörlich weiter redete, auf, das sie mit einem zweiten Ordnungsruf die Kreistagssitzung verlassen müsse.

„Ich gehe unter Protest“, schimpfte Kaiser und forderte die Aufnahme dieses Vorganges ins Protokoll. Sie forderte zudem eine geheime Abstimmung über die Dringlichkeit ihres Antrages. Leyk: „Das ist nicht zulässig.“

Für einen zweiten besonderen Auftritt im Kreistag sorgte Klaus Blöcker (KWG). Der wollte in einer aktuellen Stunde über Äußerungen des FDP-Kreispolitikers Martin Wolf in einem Leserbrief sprechen. Die Aktualität wurde aber im Ältestenrat nicht gesehen, weil sich die Angelegenheit schon Mitte Juni abspielte. Blöcker sprach von einer Beleidigung von 34 Abgeordneten in einem Brief aus der Feder Martin Wolfs. Es sei zudem eine starke Leistung, dass Martin Wolf ausgerechnet zum Kreistag fehlte.

Kreispräsident Stefan Leyk stellte sich vor Martin Wolf. Er habe sich ordnungsgemäß abgemeldet. Der aktuelle Bezug sei nach drei Monaten nicht mehr gegeben. Die KWG hätte das Thema auch als ordentlichen Tagesordnungspunkt einbringen können. So viel Zeit sei noch gewesen.