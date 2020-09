Eutin : Kai Svensson: „Öle sind wie guter Wein“

Aus Heil- und Gewürzpflanzen destilliert der Diplom-Agraringenieur ätherische Aromaöle. Ziel: „Menschen und Düfte zusammenbringen.“

28. September 2020, 15:32 Uhr

Eutin | Er beherrscht die hohe Kunst der Transformation. Aus Heil- und Gewürzpflanzen destilliert Kai Svensson aromatische ätherische Öle. Jetzt hat der Wahl-Eutiner erste Versuche mit der Destillation von Lavendelsamen, nicht wie sonst von Blüten, aus dem Küchengarten gestartet. Er betreut im Heilkräutergarten ein Beet und hat dort sogar schon eine eigene „Eutiner Kamille“ gezüchtet. „Der Küchengarten ist ein Traum. Hier kann ich intensiv mit Pflanzen arbeiten, sie beobachten und ernten“, schwärmt der 40-Jährige. Kai Svensson ist Diplom-Agraringenieur der ökologischen Agrarwissenschaften mit dem Schwerpunkt internationale Agrarwissenschaften, Pflanzenbau, Agrartechnik, Nacherntetechnologie und Lebensmittelqualität. Vor rund zehn Jahren hat er seinen Weg zu den ätherischen Aromaölen gefunden. Nach Aufenthalten in Ecuador und Pakistan machte er 2009 eine Destillationskampagne auf Korsika mit. Dabei ging es um die Immortelle, eine italienische Strohblume. Ihr Öl wird hauptsächlich für kosmetische Zwecke genutzt.

„Die Gewinnung ätherischer Öle aus Medizinal- und Gewürzpflanzen durch Wasserdampfdestillation ist eine landwirtschaftliche Nacherntetechnologie, die in Deutschland kaum genutzt wird. Aus 46 der insgesamt 122 in Deutschland angebauten Medizinal- und Gewürzpflanzenarten können ätherische Öle extrahiert werden. Ätherische Öle finden eine sehr breite Verwendung in der Nahrungsmittelindustrie, Aromaindustrie, Parfüms, Kosmetika und in Arzneimitteln“, erklärt der Fachmann.

„Duftreisen“ rund um den Globus

Mit diesen Ölen verhalte es sich wie mit gutem Wein, die Herkunft sei mitentscheidend. Und war er sonst rund um den Globus auf „Duftreisen“, er betreute Projekte in Nepal, Äthopien, Pakistan, so sei sein Radius pandemiebedingt jetzt übersichtlich. Nach einem Lavendelprojekt in der Oberlausitz ist er gerade aus dem unterfränkischen Landkreis Rhön-Grabfeld zurück. Dort ging es um die Destillation von Basilikum. Svensson ist flexibel. Seine Destillationsanlage von zwei bis 450 Litern Volumen ist transportabel und immer dort, wo er sie braucht.

Svensson fährt mehrgleisig. Mit seinem Ingenieurbüro designt er Destillationslangelagen vom kleinen Labor bis hin zu großen Produktionsanlagen, berät über die gesamte Produktionskette von der Pflanzung bis zur Abfüllung, bietet Workshops, Seminare, Mitarbeiterschulungen und hält Vorträge. Sein Handelskontor übernimmt die Belieferung der Kunden aus der Kosmetik-, Parfümerie-, Aromatherapie, Pharma-, Lebensmittel- und chemischen Industrie mit Rohstoffen. Auch Privatleute und Firmen können individuelle Mischungen bis hin zum eigenen Parfüm bei ihm ordern. Über 300 natürliche Essenzen umfassen seine „Duftorgel“. „Menschen und Düfte zusammenbringen, das ist mein Ziel“, sagt er. Ein Duft wirke sofort auf das limbische System im Menschen und spreche Gefühle an. Er könne anregen, erfrischen, beruhigen oder entspannen. Nach der Kundenberatung eines Destillenbauers, einer Fortbildung und einem Praktikum hat sich Kai Svensson auch intensiv mit der Alkoholdestillation beschäftigt und plant die Herstellung eines eigenen Gins. Grundlage dabei seien die Erfahrungen befreundeter Destillateure und verschiedene Extrakte.

Aktuell engagiert sich der junge Familienvater bei der Exportförderung von Schwellenländern: „Es geht beispielsweise darum, Produzenten von Schwarzkümmel aus Äthopien, Aloe vera aus Tunesien, Paradiesnüssen aus Kolumbien oder Cashew-Öl von der Elfenbeinküste beim Eintritt in den europäischen Markt zu unterstützen, Firmen zu coachen, eine Vernetzung herzustellen.“ Dazu werde im Oktober eine virtuelle Messe vorbereitet. Vor kurzem begeisterte er als Mitglied des Vereins „Ökoplant“ einige Interessierte für das Thema Heilpflanzen und Destillation mit einem Vortrag und einer Exkursion durch den Küchengarten. „Das wäre ein weiterer Traum, hier vielleicht in den Torhäusern eine kleine Räumlichkeit für mich zu finden, wo ich destillieren kann. Die Produkte könnten dann im Küchengarten oder im Schloss angeboten werden“, schwebt ihm vor. Zufrieden wäre er aber auch mit einem kleinen Raum in der Umgebung von Eutin, der für Lebensmittelverarbeitung geeignet sei oder bei einem Landwirt auf dem Hof, den er dann auch gleich für den Anbau von Kräutern begeistern könnte, eventuell nach einem guten Schlückchen Gin.