Kai Nagels Ära endet nach 18 Jahren

vergrößern 1 von 4 1 von 4







von Achim Krauskopf

erstellt am 15.Dez.2017 | 14:10 Uhr

Eine Ära ist zu Ende. Kai Nagel hat Donnerstagabend das Amt des Gemeindewehrführers der Gemeinde Süsel an Rolf Müller abgegeben, der bereits im Sommer gewählt worden war. Nagel repräsentierte 18 Jahre lang neun Wehren, drei Jugendwehren, den Spielmannszug der Süseler Feuerwehren und die Feuerwehr-Handpuppenbühne Fassensdorf.

Der Amtswechsel vollzog sich während einer Sitzung der Gemeindevertretung im Vereinsheim des TSV Süsel. Nagel wurde als Ehrenbeamter entlassen und nach einem einstimmigen Beschluss der Gemeindevertretung zum Ehrengemeindewehrführer ernannt.

Zuvor vereidigte Bürgermeister Holger Reinholdt den neuen Gemeindewehrführer-Nachfolger Rolf Müller und dessen Nachfolger im Amt als Ortswehrführer in Röbel, Steven Paulsen (kleines Foto links). Anschließend bildeten rund 50 Feuerwehrleute aus allen Wehren der Gemeinde ein Fackelspalier vor dem Vereinsheim. Unter den Geschenken der Wehren, die Nagel erhielt, war die Handpuppe „Gemeindewehrführer“, die auf jeden Fall beim Oberlippenbart eine realitätsnahe Nachbildung darstellt.

Kai Nagel habe es mit der Gemeindevertretung nicht immer leicht gehabt, räumte Bürgermeister Holger Reinholdt ein, das habe aber auch in entgegengesetzter Richtung gegolten. Mit seiner Amtszeit von drei Wahlperioden und damit 18 Jahren habe Nagel die Tradition von einigen Vorgängern fortgesetzt, wobei Reinholdt sowohl Hans Quitzau als auch Hermann Scheel nannte.

In den 18 Jahren hat sich bei den Wehren in den 15 Dörfern der Gemeinde einiges getan. Zwei Feuerwehrhäuser wurden gebaut (2008 Süsel und dieses Jahr Röbel), sechs Fahrzeuge wurden in Dienst gestellt.

Über viele Jahre hinweg gab es eine intensive Diskussion zu Kosten und finanzieller Leistungsfähigkeit der Gemeinde. In den 18 Jahren löste sich auch die Feuerwehr Ekelsdorf auf, und die Zahl der Aktiven in den Wehren sank von 255 Aktiven bei Nagels Dienstantritt auf 224, die zu Beginn dieses Jahres registriert wurden.

Gleich zu Beginn seiner Amtszeit wartete auf Nagel als Einsatzleiter eine der größten denkbaren Herausforderungen: Am 17. Mai 2000 starben bei der Kollision eines Lastwagens mit zwei Kleinbussen in der Senke am Kuhlbuscher Berg zwischen Röbel und Süsel elf Menschen, der schlimmste Verkehrsunfall in der Geschichte des Landes Schleswig-Holsteins.

Seite 10