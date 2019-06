Kaffee mit Aussicht

von Michael Kuhr

18. Juni 2019, 14:15 Uhr

Plön | Ein weiteres Überraschungsangebot hält die Akademie am See auf dem Koppelsberg bereit. Diesmal geht es um Kaffee trinken mit Aussicht. Sechzig Jahre Kursangebote an der Akademie, das veranlasste die Leiterin Dr. Ute Klünder, für das Jubiläumsjahr 2019 sechs überraschende Tagesangebote vorzubereiten.

Mit der „Koppelsberger Kaffeepause“ möchte die Akademie am kommenden Sonntag, 23. Juni, um 15.30 Uhr Gäste zu einer Auszeit mit Aussicht zu sich locken. Es erwarten die Gäste ein wundervoller Blick über den Großen Plöner See, die schöne Umgebung und eine Auswahl hausgemachter Kuchen, auch in veganen Kreationen. Es wird um rechtzeitige Reservierung bis zum 20. Juni gebeten, da nur eine begrenzte Anzahl von Plätzen zur Verfügung steht (Tel. 04522/7415-0 oder per E-Mail an kontakt@akademie-am-see.net).