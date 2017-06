Kader mit vielen Neuzugängen

vergrößern 1 von 3 1 von 3





Eine Woche nach den Regionalliga-Akteuren beginnen auch die Spieler von Eutin 08 II mit der Vorbereitung. Der Kader des Verbandsliga-Aufsteigers hat gegenüber dem Vorjahr ein gänzlich anderes Gesicht. Die Trainer Lars Callsen und Tim Brunner müssen gleich neun Neuzugänge integrieren.

Die Eingewöhnung dürfte den Zugängen allerdings leicht fallen. Immerhin spielten gleich acht Akteure in der abgelaufenen Saison gemeinsam in der A-Jugend der Schleswig-Holstein-Liga. Nach der Auftaktwoche tritt der Aufsteiger am Sonnabend, 8. Juli, um 16 Uhr zum ersten Testspiel bei der Sportvereinigung Pönitz an. Am Sonntag, 16. Juli, ab 16 Uhr folgt ein Auftritt beim Turnier des SV Schashagen. Am Sonnabend, 22. Juli, um 15 Uhr laufen die Eutiner beim TSV Travemünde auf. Den Abschluss der Vorbereitung bildet die Partie am Sonnabend, 29. Juli, um 15 Uhr auf eigenem Platz gegen Preußen Reinfeld. Eine Woche später steigt der Punktspielstart.

Trotz des neuformierten Kaders hoffen die Verantwortlichen, auch in der Verbandsliga eine gute Rolle zu spielen. Durch die Ligenstruktur treffen die Eutiner auf viele, bislang unbekannte Gegner.

Der Kader



Zugänge

Dennis Sauer (Preußen Reinfeld), Simon Broszeit, Lenn Isenberg, Tim Liepe, Max Golovcanski, Jesper Görtz, Lennard Jakubenko, Malte Winkels, Fatlind Zymberi (alle A-Jugend JFV Eutin/Malente)

Abgänge

Finn Massanek, Tom Nölte (Eutin 08 III), Tim Schmahl, Florian Sax (wollen kürzer treten, bleiben aber im Verein), Sören Becker (TSV Schönwalde)

Aufgebot

Tor: Nick Dräger, Nic Dahlem

Abwehr: Lennard Jakubenko, Dennis Schmidt, Tim Blank, Simon Broszeit, Dennis Schumacher

Mittelfeld: Fatlind Zymberi, Lenn Isenberg, Martino Morszeck, Tim Liepe, Tim Brunner, Malte Winkels, Benny Schulze, Jannik Niebergall, Florian Hoelk, Lukas Schultz, Max Golovcanski, Dennis Sauer

Angriff: Jesper Görtz, Florian Schumacher

Trainer:Lars Callsen, Tim Brunner

von Harald Klipp

erstellt am 28.Jun.2017 | 12:25 Uhr