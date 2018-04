Kabarett im Kino: „Wir werden’s euch besorgen“

von Achim Krauskopf

Wir werden’s euch besorgen! Das versprechen das Dresdner Kabarett-Urgestein Manfred Breschke und Philipp Schaller (Foto), Altmeister der Jungsatiriker. Beide wissen, es gibt nichts zu lachen. Aber sie wissen auch, das Publikum will lachen. Also machen sie das einzige, was sie können: Politisches Kabarett, und das auf Einladung des Eutiner Kulturbundes am Sonnabend,

7. April, um 20 Uhr im Filmkunsttheater Binchen.

Manfred Breschke ist 2017 nach 35 Jahren als Berufskabarettist, Intendant, Technischer Leiter, Geschäftsführer, Regisseur und Autor an der hauseigenen, zusammen mit Thomas Schuch gegründeten Dresdner Bühne in Rente gegangen. Aber lange hat er es nicht ausgehalten: Ein Kabarettist der alten Schule kann mit seiner Meinung über die große Wetterlage der Nation nicht hinterm Berg halten.

Philipp Schaller ist seit vielen Jahren Stammautor der Herkuleskeule und hat den Kollegen von Distel, Pfeffermühle, Academixer und vielen anderen die Texte für ihre Programme geliefert. Vor zwei Jahren hat er sich auch auf die Bretter der Kleinkunstbühnen gewagt und wurde prompt mit dem Kleinkunstpreis der Bundesvereinigung Kabarett ausgezeichnet.

Breschke und Schaller versprechen nicht zu viel in ihrem ersten gemeinsamen Programm. Ein Programm über Angst, Bildung und besorgte Bürger – und wie alles zusammenhängt. Dresden ist eine gespaltene Stadt, Deutschland ein zerrissenes Land. Seit Pegida, AfD und Flüchtlingskrise verläuft die Spaltung durch Familien, Betriebe, Sportvereine. Schaller und Breschke bringen diesen Riss auf die Bühne, fetzen sich über Ursachen und Lösungen. Aber dabei gibt es viel zu lachen. Über alle Gräben hinweg. Satire aus Notwehr.

Karten im Vorverkauf gibt es wie üblich bei der Tourist-Information Eutin am Markt (Telefon 04521/70970), Restkarten an der Abendkasse im Binchen.