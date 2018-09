Kaaktwiete neu beschildert

von Michael Kuhr

18. September 2018

Das erste Twietenschild ist ersetzt, weitere folgen in Kürze: Der Verein Initiative Schönes Plön (ISP) hat damit begonnen, die Schilder der Plöner Twieten mit einem erklärenden Zusatztext zu versehen. Das erste Exemplar ist an der Backsteinwand am Zugang zur Kaaktwiete unterhalb des Plöner Rathauses befestigt. Vorsitzender Raimund Paugstadt schätzt, dass alle weiteren in den nächsten drei Wochen installiert sind. Nach den Twieten sollen Straßennamen sowie Begriffe, Gebäude und Schilder zur Stadtentwicklung folgen. In 2018 übernimmt die ISP die Kosten.