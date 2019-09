Ein Klima-Aktivist aus Plön : Justus Könneker macht mit bei „Sail to the Cop“

Auf Greta Thunbergs Spuren: 21-jähriger Plöner startet am 2. Oktober mit einem Segelschiff zur UN-Klimakonferenz nach Chile.

Avatar_shz von shz.de

13. September 2019, 13:11 Uhr

Plön | Justus Könneker ist Klimaaktivist und schloss sich in Den Haag vor einigen Monaten der Bewegung „Extinction Rebellion“ an, einer weltweiten Bewegung gegen das Aussterben von Tieren und Pflanzen. Am 2. Oktober segelt der 21-Jährige mit 35 Mitstreitern auf der „Regina Maris“ von Den Haag zur UN-Klimakonferenz nach Chile, die am 2. Dezember beginnt. Motto: „Sail to the Cop“.

„Erst war ich pessimistisch. Jetzt, wo ich was mache, bin ich optimistisch“: Könneker hat genaue Vorstellungen von seiner Zukunft. Irgendwann möchte er in Tokio „Peace and Conflict“ studieren. „Aber ich kann nicht einfach so weitergehen, meine Zukunft ist in Gefahr. Man kann nicht in einer Box leben. Wenn der Klimaschutz in die richtige Richtung geht dann kann ich aufhören und machen, was ich will“, sieht der Plöner seinen Weg als Klima-Aktivist vorgezeichnet. Flugreisen lehnt er strikt ab, er ist Vegetarier, fährt nicht Auto, sondern Rad, kocht gern indisch, segelt und liest viel.

In Tokio geboren, lebte Justus als Zweitjüngster von vier Brüdern mit der Familie in Holland, dann in Oman und wieder in Holland, bevor seine Eltern vor drei Jahren nach Plön zogen. Die Segelschule von Helge Wiederich kennt Justus in Plön besonders gut: Hier habe er jeden Sommer verbracht, seit er sieben war, erzählt der junge Mann, der in Den Haag drei Jahre Liberal Arts (Politik, Umweltwissenschaften und Philosophie) studierte und vor kurzem seinen Bachelor erfolgreich bestand. „Tagsüber habe ich die Bachelorarbeit geschrieben, abends war ich mit der Bewegung unterwegs bei Demos oder habe Plakate aufgehängt. Das hat sich so schnell entwickelt, erst waren es fünf Leute, jetzt sind es schon 500“, erzählt Justus Könneker von Den Haag.

Einmal hätten sie den Internationalen Gerichtshof für Menschenrechte besetzt und forderten die Aufnahme der Umwelt in internationales Recht mit Kriminalisierung von Ecocide (Ökozid/Zerstörung der Umwelt). Das brachte Justus einige Stunden im Gefängnis ein. Im Polizeiwagen habe er einen Studenten kennengelernt, der ihm von „Sail to the Cop“ erzählte.

Der Segeltörn sei gedacht als Protest gegen das Fliegen und wird sieben Wochen dauern. Es geht von Den Haag über Teneriffa, Casablanca, Cap Verde, Recife und Rio in Brasilien nach Chile. „Wir sind nur sieben Männer, haben Frauen mehr Umweltbewusstsein?“ fragt sich Justus angesichts der Überzahl. Fünf Angestellte (der Kapitän, der aus Amsterdam stammt, ein Koch, der vegetarisch kocht, und die Crew) halten den Dreimastschoner auf Kurs. In der Klimakonferenz gebe es ein eigenes Forum für Jugendliche, die Fragen wie eine Steuer auf Inlandsflüge diskutieren wollen. Damit müsse sich dann auch die Klimakonferenz befassen, so Justus.

„Wir haben noch ein Jahr Zeit, bis das System umkippt. Danach braucht es viel mehr Energie, um zurückzugehen, und die Erde erhitzt sich selbst, daher ist der Druck so groß“, ist es für ihn fünf vor 12. Es seien immer dieselben Länder die Vetos einlegten, USA, Russland, Saudi Arabien, klagt er an. Die Reise werde für ihn ein Abenteuer sein. Zumal die „Regina Maris“ schon vor Ende der Konferenz wieder lossegeln werde. „Ich gehe 'rein und sehe, wo ich auf der anderen Seite 'rauskomme, und ich weiß noch nicht, wie ich nach Hause komme, vielleicht auf einem Frachter?“

Alles inklusive koste ihn die Reise 2500 Euro. Dafür kellnert Justus im Plöner „Fährhaus“ und hat im Netz ein Crowd Funding gestartet unter dem Motto „I am sailing to the climate conference in Chile“. 1000 Euro seien dort schon zusammengekommen.

www.sailtothecop.com