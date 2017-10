Justus Elias aus Eutin ist das 1000. Baby des Jahres

vergrößern 1 von 1 Foto: Sana-Klinik 1 von 1

von Achim Krauskopf

erstellt am 26.Okt.2017 | 18:46 Uhr

Justus Elias kam Sonntag, 22. Oktober, um 4.50 Uhr zur Welt: Er ist das 1000. Baby, das dieses Jahr in der Sana-Klinik geboren wurde. Inken Kaufmann und Jens Lickfeld und ihre gemeinsame Tochter Juno sind überglücklich über den Familienzuwachs. Mittlerweile hat die junge Familie die Klinik schon verlassen.

In Eutin wurden in den vergangenen Jahren stets mehr als tausend Kinder geboren. In diesem Jahr rechnet die Klinik mit rund 1200 Neugeborenen. Denn in den vergangenen drei Jahren wurde das 1000. Kind erst später geboren: am 6. November 2016, am 12. November 2015 und am 2. Dezember 2014.

Dr. Regine Hegerfeld, Chefärztin und Fachärztin für Gynäkologie und Geburtshilfe in Klinik, sagte: „Wir freuen uns immer mit den Eltern, denn eine Geburt ist jedes Mal wieder etwas Wunderbares. Jede Familie erlebt diese auf ihre ganz eigene Art und Weise.“

In der Sana-Klinik Eutin wird das sogenannte „Rooming-In“ – die Unterbringung der Neugeborenen im Zimmer der Mutter – ermöglicht. Im Kinderzimmer hingegen können Mütter, die noch erschöpft von der Entbindung sind, ihr Neugeborenes in die Obhut von Kinderkrankenschwestern geben. Darüber hinaus gibt es ein Familienzimmer, das Eltern ermöglicht, die ersten Lebenstage ihres Babys gemeinsam zu erleben. Dieses Angebot nahmen auch die Eltern von Justus Elias in Anspruch.

Jeden ersten Montag im Monat um 19 Uhr informiert die Klinik Eutin rund um das Thema „Geburtshilfe“. Ein Crash-Kursus für werdende Eltern, den es seit mehr als 25 Jahren gibt. Sie besichtigen dabei nach einer Einführung in der Cafeteria die Wochenstation und den Kreißsaal.