Jupiter wieder im Plöner Planetenpfad

Die Jupiter-Station des Planetenpfades am Strandweg ist wieder intakt. Erhard Wehrend, vor zehn Jahren Erbauer des Pfades, weihte gestern mit Bürgermeister Lars Winter die instand gesetzte Schautafel ein. Sie war Ende März durch Vandalismus zerstört worden.

Die Metallabdeckung hatten die Täter offenbar zunächst mit Steinen beworfen, danach den Kasten aufgebrochen und die Jupiter-Glaskugel gestohlen. Die Reparatur ließ sich die Stadt 3000 Euro kosten. Sie ist seit 2013 Eigentümerin, als Wehrend ihr den Pfad übertrug. „Das hat uns viel Nerven und Arbeit gekostet“, kommentierte Winter den Akt der Zerstörung als rohe, sinnlose Gewalt Jugendlicher. „Wir werden sie mit aller Härte verfolgen, und wenn wir sie erwischen, wird der Ersatz in Rechnung gestellt“, so Winter.

Wehrend ließ das Panzerglas und die Jupiter-Hohlkugel aus speziellem Glas ersetzen und das Metall verstärken und baute ein Ausdehnungsgefäß zum Ausgleich von Temperaturschwankungen ein. Er ist froh, dass der „König der Planeten“, benannt nach dem römischen Göttervater, wieder komplett ist: „Die Stadt steht dafür ein, ich bin darüber sehr glücklich.“

Vor zehn Jahren schuf der Ingenieur und Studiendirektor a. D. für Physik, Chemie und Mathe den 2,6 Kilometer langen Pfad mit der Sonne als Stern und acht Planeten, die im Maßstab 1:2 Milliarden und wissenschaftlich exakt im präzisen Abstand und Größenverhältnis zur Sonne stehen. Start ist an der Marktbrücke. Ein Meter Strandweg entspricht dabei zwei Millionen Kilometer im All. Finanziert wurde das Projekt damals mit 8000 Euro von Bingo-Lotto als Hauptsponsor.

Heute ist Wehrend 76 Jahre alt und möchte sich weitgehend zurückziehen, auch in seinem Engagement in Form der Führungen, die er regelmäßig anbietet. Er habe die Hoffnung, dass sich eventuell ein Lehrer findet, der sie fortsetzt. In seiner Funktion als Schulverbandsvorsteher werde er diesen Wunsch mit aufnehmen, erklärte Winter dazu. Auch die Blickachsen zwischen Sonne und Planeten-Stationen sollen regelmäßig freigeschnitten werden. Im Rathaus sind künftig Sofia Cavallaro-Kock und Bruno Brillert für den Planetenpfad zuständig.

von Michael Kuhr

erstellt am 20.Jun.2017 | 09:38 Uhr