Junger Vorsitzender mit vielen Visionen

40-jähriger Familienvater will sich für seine Geburtsstadt engagieren

Avatar_shz von Constanze Emde

18. März 2021, 09:34 Uhr

Eutin | Christoph Gehl ist mit 40 Jahren der jüngste im SPD Ortsverein Eutin, der in Führungsposition gewählt ist. Am Sonntag machten ihn die anwesenden Genossen in der Jahresversammlung einstimmig zum Ortsvereinsvorsitzenden – als Nachfolger von Uwe Tewes, der nach 15 Jahren nicht wieder kandidierte (wir berichteten).

Gehl ist zweifacher Familienvater, gebürtiger Eutiner und als Gesundheitsmanager unter anderem beim Kreis und der Stadt – sowie vielen anderen Betrieben – unterwegs, um die Angestellten in Gesundheitsfragen am Arbeitsplatz zu beraten.

Aufgewachsen ist Christoph Gehl in Kiel, hat dort sein Abitur gemacht, Ausbildung – und die ersten politischen Erfahrungen bei den Jungsozialisten. Mit 17 trat er bei den Sozialdemokraten ein. „In mir wuchs als Kind einer alleinerziehenden, arbeitenden zweifachen Mutter früh der Gerechtigkeitsgedanke. Den Menschen zu helfen, ist für mich der Auftrag der Politik“, betont Gehl. Bei den Jusos habe er gemerkt, dass „sich Einbringen“ in politische Themen, ob auf kommunaler oder bis hin zur europäischen Ebene, etwas bewirke.

Als er mit seiner Familie vor drei Jahen nach Eutin zog, sei für ihn schnell klar gewesen, dass er sich künftig auf der Ortsvereinsebene mehr einbringen wolle. Nun als frisch gewählter Vorsitzender sprudelt er vor Ideen und langfristigen Zielen: „Wir müssen uns verjüngen, das ist ein klares Ziel. Ich schätze die langjährige und wichtige Erfahrung der Älteren. Doch die ist nur ein großer Vorteil, wenn es den jungen Gegenpol mit frischen, neuen Gedanken gibt“, sagt Christoph Gehl. Das derzeitige Durchschnittsalter der 101 Mitglieder des SPD-Ortsvereines liege bei 60 plus. Sein langfristiger Wunsch: Eine Eutiner Jusos-Gruppe. „Es muss uns gelingen, die jungen Menschen wieder für Politik und sozialdemokratische Themen zu interessieren. Das kann durch Verbesserung von strukturierter Arbeit in diversen Arbeitsgruppen, aber auch öffentliche Veranstaltungen erfolgen“, so Gehl.

So sei ein Arbeitsgruppenthema des Ortsvorstandes beispielsweise „Eutin soll grüner werden – wie erreichen wir das?“. Diese Frage, so Gehl, kann und sollte öffentlich diskutiert werden.

Das zweite Thema sei die Chancen- und Bildungsgleichheit: „Wie schaffen wir es, dass alle Schüler über die notwendige Hard- und Software verfügen, um von digitalem Lernen profitieren zu können?“ Oder mit Blick auf die finanz- und sozialschwachen Eutiner: Welche Angebote können durch ehrenamtliche Unterstützung der SPD helfen, beispielsweise die immer größer werdende Bürokratie zu bewältigen?

Neben seinem neuen Amt als Vorsitzender in Eutin ist Christoph Gehl auch Kreisschatzmeister der SPD. In der Stadtvertretung bringt er sich künftig als wählbarer Bürger im Schul- und Stadtentwicklungsausschuss mit ein.