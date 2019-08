Plön : Junge Union veranstaltet erfolgreichen Flohmarkt für den guten Zweck

Junge Union organisiert mit dem Plöner Flohmarkt die landesweit größte Veranstaltung der Jugendorganisation.

von shz.de

04. August 2019, 15:04 Uhr

Plön | Till Unger, Kreisvorsitzender der Jungen Union (JU) Plön und sein Stellvertreter Henning Biss waren zufrieden: Sie verzeichneten am Sonnabend guten Zulauf beim jedes Jahr Anfang August von der JU organisierten Flohmarkt auf dem Plöner Marktplatz für den guten Zweck.

Es sei eine der größten JU-Veranstaltungen landesweit, und er sehe viele bekannte Gesichter, die jedes Jahr teilnähmen, erzählte Unger. „Für viele Plöner ist der Flohmarkt eine Institution“, ergänzte Biss. Jeweils die Hälfte des Erlöses, der sich meist im vierstelligen Bereich bewege, fließt seit dem Auftakt 2003 an eine Jugendorganisation und in die jugendpolitische Arbeit. Rund 20 Helfer hatten über den Tag verteilt zu tun, bis alle Standbetreiber einen Platz gefunden hatten, die Gebühr – fünf Euro pro Meter – abkassiert war und der Platz abends wieder ordentlich verlassen war. An Kosten fielen lediglich Strom und Werbeplakate an, da die Stadt die Gebühr für den Markt erlassen habe.

Seit Mitte der 80er Jahre verkauft die Eutinerin Iris Gadewoltz privat auf Flohmärkten Utensilien und spendet den Erlös dem SOS-Kinderdorf in Lütjenburg. Unterstützt wurde sie diesmal von Juliane Mohr, Jutta Bach und Regina Wegener. „Den Pavillon habe ich mir extra dafür angeschafft und leihe den Hänger nur für diesen Zweck von der VR Bank Eutin. Ich arbeite dort“, erklärte Gadewoltz. „Ich wollte nicht nur Geld spenden, sondern mit dem Herzen unterstützen. Und wir haben Spaß daran“, begründete sie ihr Engagement.

Jasmin Pesch (33) hat einen vierjährigen Sohn, ihre Freundin Melanie Fahrenkrog zwei Söhne im Alter von zwei und vier Jahren. Ein- bis zweimal pro Jahr bringen die beiden Bekleidung unter die Leute, aus denen ihre Lütten herausgewachsen sind. „Je nachdem, wieviel wir aussortiert haben und wieviel wir beim letzten Mal verkauft haben“, meinte Jasmin Pesch. In Plön war sie das zweite Mal dabei, ihre Freundin erstmals – beide aber zufrieden.