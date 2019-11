Junge Uhu-Dame ist wieder in ihrem Revier

von Achim Krauskopf

Kasseedorf | Ein glückliches Ende nahm die Geschichte von dem Uhu-Weibchen, das sich – wie berichtet – im Oktober dieses Jahres in einem elektrischen Weidezaun verfangen hatte und von Naturfreunden befreit wurde: Der Vogel wurde in der Auffangstation der Elisabeth-Mierendorff-Stiftung auf dem Gelände des Schießsportzenztrums Kasseedorf gesund gepflegt worden. Der genesene Vogel wurde vor ein paar Tagen an seiner Fundstelle und in seinem heimatlichem Revier in Grebenhagen bei Ahrensbök wieder ausgewildert.

Wie Holger Jürgensen von der Vogelschutzgruppe Eutin-Malente weiter berichtet, war der Uhu in diesem Jahr in der Nähe von Sierhagen als Nestling beringt worden. Er ist damit ein halbes Jahr alt.