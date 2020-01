Verhandlung vor dem Eutiner Amtsgericht : Junge Mutter zeigt Porno bei Kindergeburtstag

Das Amtsgericht urteilt nach Jugendstrafrecht und erlegt 22-Jähriger lediglich den Besuch einer Familienberatungsstelle auf.

22. Januar 2020, 16:32 Uhr

Eutin | Eigentlich ging es um einen harmlosen Kindergeburtstag. Doch dort bekamen drei Kinder eine, selbst für abgebrühte Gemüter, ausgesprochen unappetitliche Vorschau eines Pornofilms zu sehen. Die Mutter eines Achtjährigen zeigte sich entsetzt und erstattete Anzeige. Gestern wurde der Fall vor dem Eutiner Amtgericht verhandelt.

Angeklagt war eine 22-Jährige – die Schwester eines der Kinder. Im November 2018 soll sie drei Jungen im Alter von acht bis elf Jahren nicht nur das Video gezeigt, sondern ihnen laut Anklageschrift auch Alkohol verabreicht haben. Und die Eutinerin habe den Kindern gedroht: Sie mache sie „einen Kopf kürzer, wenn sie etwas von dem Video erzählen“.

Die junge Frau, die selbst einen kleinen Sohn hat, kam vorerst mit einem blauen Auge davon. Amtsrichterin Anja Farries stellte das Verfahren mit Zustimmung der Staatsanwältin ein – gegen die Auflage, dass die Angeklagte zehn Gespräche bei einer Familienberatungsstelle führt.

Den eigentlichen Tatvorwurf bestritt die 22-Jährige nicht, versuchte die Taten allerdings in ein etwas besseres Licht zu rücken: „Gedroht habe ich schon mal gar nicht“, erklärte sie. Außerdem habe sie lediglich ihrem damals elf Jahre alten Bruder Alkohol – eine Mischung aus Jägermeister und Energydrink – eingeschenkt, nicht jedoch den anderen Kindern. Die Kinder hätten von sich aus auf Youtube das Musikvideo „Gib’s mir doggy“ der Sängerin Katja Krasavice angeklickt und durchaus über dessen sexuelle Bedeutung Bescheid gewusst, verteidigte sich die Angeklagte. „Die kannten das alle.“ Erst daraufhin will sie den Kindern das Video mit den Worten „Wollt ihr mal was richtig Ekliges sehen“ gezeigt haben.

Die Angeklagte verstieg sich zu der Aussage, dieses Video zeige etwas ganz Natürliches. Der Trailer, der in den Medien unter dem Titel „2 Girls, 1 Cup“ bekannt wurde, zählte laut Internet-Lexikon Wikipedia im Jahr 2007 zu den weltweit am häufigsten aufgerufenen Internet-Videos. Er gilt demnach als Wegbereiter der sogenannten Schockvideos.

„Ich habe mir zu dem Zeitpunkt gar keine Gedanken gemacht“, erklärte die Eutinerin auf Nachfrage von Anja Farries, ob sie sich überlegt habe, was das Video in den Kindern auslöse. Die Richterin hatte den Eindruck, dass dies auch in der Verhandlung nicht der Fall war. „Sie wirken nicht auf mich, als ob Sie merken, dass das ein Riesenfehler war“, hielt sie der bislang unbescholtenen Angeklagten vor. Bei der Tat handele es sich um eine Form des sexuellen Missbrauchs, belehrte die Richterin sie. Der betroffene Junge habe nicht mehr schlafen können und sich seiner Betreuerin anvertraut.

Der Angeklagten gereichte ihre Unbedarftheit indes zum Vorteil. Sie veranlasste das Gericht, nach dem milderen Jugendstrafrecht zu urteilen. „Sie können froh sein, dass Sie zum Zeitpunkt der Tat erst 20 Jahre alt waren und wir erzieherisch auf Sie einwirken“, erklärt Anja Farries.

Das Gericht habe kein Interesse, sie zu bestrafen, sondern wolle vor allem dafür sorgen, dass sie Kindern, besonders ihrem eigenen Sohn gegenüber, die nötige Sensibilität entwickele. „Es geht darum, Ihnen bewusst zu machen, was kann schädlich für Kinder sein.“ Diesem Ziel sollen die auferlegten Gespräche bei der Familienberatungsstelle dienen. „Wenn Sie das nicht machen, muss das Verfahren fortgesetzt werden“, mahnte Anja Farries. Denn die Vorwürfe seien keine Kleinigkeit.