Junge Leute auf dem Neustädter Markt attackiert

von Achim Krauskopf

erstellt am 19.Dez.2017 | 13:27 Uhr

Vier junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren sind am Donnerstagabend auf dem Marktplatz von vier unbekannten Männern attackiert worden. Die Polizei ermittelt und sucht Zeugen.

Wie einer der vier Angegriffenen schildert, fuhren sie gegen 22.35 Uhr mit einem Pkw vom Kino in die Stadt. Vor einer Bank am Marktplatz hielt der Fahrer. Während er Geld am Automaten holte, sei plötzlich die Beifahrertür des zweitürigen Pkw Golf aufgerissen und der 18 Jahre alte Beifahrer ins Gesicht geschlagen worden. Der habe sich, weil er angeschnallt war, nicht wehren können. Danach sei die Fahrertür aufgerissen worden und es habe jemand versucht, einen 19-jährigen, der auf der Rückbank saß, am Bein aus dem Auto zu zerren.

Sowohl er als auch der Beifahrer seien anschließend ausgestiegen, nach einigem Handgemenge seien die vier Angreifer davongelaufen, zwei in Richtung Brückstraße, die beiden anderen Richtung Hochtor- oder Waschgrabenstraße. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, die Polizei unter Telefon 04561/ 6150 zu informieren.