Junge Bösdorfer schießen sechs Treffer

von Harald Klipp

08. Oktober 2018, 21:45 Uhr

Der SV Fortuna Bösdorf bleibt nach einem deutlichen 6:1(3:1)-Sieg beim TSV Heiligenhafen auch im fünften Spiel in Serie ungeschlagen. Damit hat sich das Team zunächst im Tabellenmittelfeld der Fußball-Kreisliga Ostholstein etabliert. „Ich kann meiner jungen Mannschaft heute nur ein Kompliment machen, wie sie gegen einen tief stehenden Gegner auch spielerisch agiert hat“, sagte Fortuna-Trainer Ismet Nac. Die eingesetzten Akteure ließen den Ausfall einiger Stammspieler mit viel Einsatz- und Spielfreude vergessen.

Nach 18 Minuten schoss Kapitän Malte Weiss die Fortuna mit 1:0 in Führung. Ein Strafstoß bescherte den defensiven Gastgebern durch Christian Heinritz den 1:1-Ausgleich (31.). Bis zum Seitenwechsel schossen der überragende Dawid Janas und Dennis Mielke eine beruhigende 3:1-Führung für das Nac-Team heraus.

Auch nach dem Seitenwechsel fanden die Gäste durch kluge Zuspiele in die Spitze immer wieder Lücken in der tief stehenden Heiligenhafener Abwehr. Bent Zessin sorgte mit dem 4:1 (47.) für klare Verhältnisse. Dawid Janas erhöhte nach einer Stunde auf 5:1. Bösdorf dominierte nun vollständig das Geschehen und kam durch Janas in der 82. Minute zum 6:1-Endstand. „Die Spieler haben heute viele richtige Entscheidungen getroffen und tollen Fußball gespielt“, lobte Ismet Nac seine Mannschaft.