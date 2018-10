Jung-Betriebsräte sind wählbar

von Michael Kuhr

10. Oktober 2018, 14:43 Uhr

Ab sofort ist es möglich, in Betrieben sogenannte Jung-Betriebsräte zu wählen. Im Kreis Plön gibt es rund 1400 Auszubildende, die jetzt ihre „U25-Sprecher“ wählen können, in Ostholstein 3700. Noch bis Ende November laufen die Wahlen für die Jugend- und Auszubildendenvertretungen (JAV). Darauf hat die Industriegewerkschaft BAU Schleswig-Holstein Nord hingewiesen.

„Mit ihrer Stimme können

Berufsstarter ein entscheidendes Wort mitreden – und sich das nötige Gehör beim Chef verschaffen“, sagt Bezirksvorsitzender Arno Carstensen. Häufig hätten junge Beschäftigte mit Missständen zu kämpfen. Doch oft trauten sie sich nicht, diese anzusprechen – auch wegen eines zum Teil rauen Umgangstons im Betrieb.

„Die Probleme reichen von zu langen Arbeitszeiten und fehlenden Lehrplänen bis hin zu Tätigkeiten, die gar nichts mit der Ausbildung zu tun haben“, so Carstensen. Im aktuellen DGB-Ausbildungsreport gaben 14 Prozent der Lehrlinge an, selten oder nie von ihrem Ausbilder betreut zu werden. Mehr als ein Drittel berichtet von regelmäßigen Überstunden. Zudem klagt ein wachsender Teil der Befragten darüber, ständig für die Firma erreichbar sein zu müssen.

„Bei diesen Problemen kommen die Jugendvertreter ins Spiel. Durch ihr Mandat

können sie mit dem Chef Klartext reden – und zwar auf Augenhöhe“, sagt Gewerkschafter Carstensen. Die IG BAU Schleswig-Holstein Nord appelliert an Unternehmen in der Region, die Wahlen zu unterstützen. Das komme den Betrieben am Ende selbst zugute. „Engagierte Jugendvertreter verbessern die Ausbildungsqualität und sorgen für eine höhere Zufriedenheit beim Nachwuchs. Und unter Schulabgängern spricht sich schnell herum, wo die Lehre gut ist“, so Carstensen. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels achteten Jugendliche besonders darauf, ob die Ausbildungsbedingungen stimmen.

Rund 1400 Auszubildende gibt es nach Angaben der Bundesagentur für Arbeit aktuell im Kreis Plön, 3700 in Ostholstein. Eine Interessenvertretung kann wählen, wer in einem Betrieb arbeitet, der mindestens fünf Jugendliche oder Azubis und bereits einen Betriebsrat hat. Stimmberechtigt sind alle Beschäftigten unter 18 Jahren und alle Mitarbeiter unter 25, die ihre Berufsausbildung absolvieren. Alle Infos zur Wahl im Netz.

