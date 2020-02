Eutin : Jugendzentrum feiert 40. Geburtstag

Auch in Zeiten von Whatsapp , Facebook und Co. wollen die jungen Eutiner einen zentralen Treffpunkt.

Avatar_shz von shz.de

06. Februar 2020, 10:02 Uhr

Eutin | Vor 40 Jahren beschloss die Stadt Eutin, dass es für die Jugendlichen ein eigenes Zentrum brauche, einen Treffpunkt: Am Samstag, 8. Februar, genau 40 Jahre und einen Tag nach der offiziellen Einweihung des Jugendzentrums lädt das „Jetten“, wie der Treffpunkt auch genannt wird, zur großen Jubiläumsparty ein: Die findet noch immer im gleichen Haus in der Lübecker Straße 11 statt, aber inzwischen mit Jugendlichen, die seit vielen Jahren herkommen, und manchmal sogar jetzt hier arbeiten, weil sie zwischenzeitlich doch erwachsen geworden sind.

„Quatschen, oder einfach nur chillen“

Ob zum Billard spielen, Fifa zocken oder gemeinsamen Kochen: Seit 40 Jahren ist das Jugendzentrum der Treffpunkt für Jugendliche ab 14 Jahren, die nach der Schule Freunde treffen wollen, um gemeinsam zu spielen, zu quatschen, oder einfach nur zu chillen. „Wie viele Jugendliche an einem Tag kommen, kann man vorher nie wissen“, erzählt Dennis Reinke, der aktuell Johanna Wester als Leiter des Jugendzentrums vertritt. „Jeder Tag ist anders, wenn ich mittags herkomme, weiß ich nicht, was heute auf mich zukommt.“

Dabei kennt Reinke das „Jetten“, wie das Jugendzentrum auch genannt wird, selbst noch aus seiner Jugendzeit: Er kam zuerst als Ferienpasskind, fing dann an, in den Ferien selbst Kurse und Projekte anzubieten und kam immer öfter ins Jugendzentrum. Irgendwann vertrat er auch unter der Woche Kollegen in Krankheitsfällen und arbeitet inzwischen seit 2012 fest im „Jetten“, doch langweilig werde der Job nie: „Es gibt Tage, an denen das Haus aus allen Nähten platzt, und Tage, an denen kaum jemand hier ist – vorhersehbar ist das nicht. Das müssen wir jeden Tag neu auf uns zukommen lassen.“ Einige Jugendliche kämen regelmäßig in festen Gruppen, aber viele schauen einfach vorbei, ob Freunde da sind oder nicht. „Das ist allerdings seit Whatsapp und den anderen sozialen Medien weniger geworden, da verabredet man sich eher im Voraus“, beobachtet Reinke. Weniger Besucher hat das Jetten durch die sozialen Netzwerke nicht – die Anzahl der Ferienpassteilnehmer steigt jährlich, vergangenen Sommer nahmen über 350 Jugendlichen das Angebot wahr. Aber auch im offenen Betrieb ist immer was los und chatten können die Jugendlichen schließlich auch, denn im Jugendzentrum steht den Besuchern freies W-Lan zur Verfügung.

Jeder wird freundlich aufgenommen

Egal von welcher Schule die Jugendlichen kommen, ob sie schon eine Ausbildung machen, neu in Eutin sind, oder hier geboren sind, Migrationshintergrund haben und vielleicht noch nicht so gut Deutsch sprechen, im „Jetten“ werden alle freundlich aufgenommen. „Wer kommt, kommt“, sagt Reinke: „Manchmal haben Jugendliche mit Migrationshintergrund andere Bedürfnisse, zum Beispiel helfen wir dann mit Bewerbungen, wenn sie sprachlich noch nicht so sicher sind, aber sonst ist das bei uns ganz normal.“

Programm zum Geburtstag

Auch zur Jubiläumsfeier am Samstag ab 15 Uhr darf jeder kommen, der Lust hat: Eigens für diesen Anlass hat sich die „Jetten-Band“ gegründet, die nach dem traditionellen Tortenanschnitt für musikalische Begleitung sorgen wird. Auf einer Fotoausstellung sollen zudem Fotos aus den letzten 40 Jahren gezeigt werden, das musikalische Programm wird durch Vanessa und Carolyn Block abgerundet, die sich bereits auf der Landesgartenschau als Duo einen Namen machten. Jeder, der kommen möchte, sei herzlich eingeladen, so Reinke: „Wir freuen uns auf Samstag, mit hoffentlich vielen Besuchern!“