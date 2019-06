Süsel : Jugendwehr übt für Ernstfall

An diesem Wochenende lernen 27 Jugendliche der Süseler Wehr verschiedenste Einsätze zu meistern.

08. Juni 2019, 17:56 Uhr

Süsel | Ein Treckerbrand und zwei verletzte Personen lautete die Einsatzlage für 27 Mitglieder der Jugendfeuerwehr Süsel. Sie nahmen am „Tag der Berufsfeuerwehr“ teil, den die Süseler Jugendwehr zum zwölften Mal an diesem Wochenende veranstaltete.

Bei dieser Übung kam es darauf an, den Brand zu löschen und die Verletzten zu bergen. Zuvor musste eine 800 Meter lange Leitung zum nächsten Hydranten verlegt werden. Die Verletzten, darunter die Puppe „Olga“, sollten anschließend dem Roten Kreuz übergeben werden, die ebenfalls mit acht Rettern an den Übungen teilnahmen. „Es kommt nicht auf die Schnelligkeit an. Die Arbeiten sollen vielmehr richtig und präzise erledigt werden“, hatte der stellvertretende Jugendwart der Feuerwehr Süsel, Andre Schacht, den Jugendlichen mit auf den Weg gegeben. Entsprechend sorgfältig und bedächtig, aber auch mit Eifer erledigten die Zehn- bis 18-Jährigen unter der Leitung von Tobias Rüting ihre Aufgaben. Aufmerksamer Beobachter war auch der Süseler Gemeindewehrführer Rolf Müller, der dem Feuerwehrnachwuchs auf die Finger schaute. „Einsatz beendet“, hieß es nach rund 45 Minuten. Andre Schacht war zufrieden und kehrte mit den Aktiven ins Feuerwehrhaus zurück, um auf den nächsten Alarm zu warten.

Insgesamt zehn realitätsnahe Einsätze hatten Schacht und sein Team für die zweitägige Veranstaltung vorbereitet. Ziel ist es, den Alltag und die Vielfältigkeit der Aufgaben einer Berufsfeuerwehr kennenzulernen. Dazu gehörte auch die Übernachtung im Feuerwehrhaus. „Und der Spaß soll auch nicht zu kurz kommen“, sagte Schacht. Höhepunkt des Programms war eine abschließende Großübung bei der Firma Ostseegas am Goldberg. Dabei konnten die Eltern ihren Kindern beim Einsatz beobachten.