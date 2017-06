Jugendwehr ehrt die Besten

vergrößern 1 von 1 Foto: wyj 1 von 1

„Die Feuerwehren im Land werden davon profitieren, wenn ihr dabei bleibt. Ihr habt eine tolle Leistung erbracht“, so Alexander Wengelewski, der stellvertretende Landes-Jugendfeuerwehrwart am Samstag in Lütjenburg in seinem Dank an alle bei der Siegerehrung. Angetreten waren 14 Mannschaften von Jugendfeuerwehren aus dem Land, darunter auch drei aus Ostholstein und drei aus Plön, um ihren Landesmeister im Bundeswettbewerb der Deutschen Jugendfeuerwehr zu ermitteln.

Die Gruppen hatten sich bereits in Vorausscheidungen auf Kreisebene für die Teilnahme qualifiziert. Jeweils neun Jugendliche pro Gruppe müssen in diesem bundeseinheitlich geregelten Wettbewerb einen feuerwehrtechnischen Teil mit Löschangriff und Knotenübung und im sportlichen Teil einen Staffellauf mit feuerwehrtechnischen Einlagen absolvieren. Neben der Fahrkarte zum Bundesentscheid im nächsten Jahr in Husum gab es für die siegreiche Mannschaft in diesem Jahr wieder den von Innenminister Stefan Studt gestifteten „Wanderpokal des Innenministers“. Mit Engagement und Herzblut waren die Jugendlichen bei der Sache, gaben ihr Bestes, angefeuert von anderen Gruppen und Besuchern auf dem Sportgelände der ehemaligen Kaserne, wo die Freiwillige Feuerwehr Lütjenburg den Wettbewerb ausgerichtet hatte.

In der Reihe der erreichten Punktzahl belegten die Mannschaften die Plätze 14 bis 4: Bad Schwartau/Rensfeld, Haffkrug, Schönkirchen, Rieseby, Bad Malente, Schleswig, Wanderung, Bornhöved, Lütjenburg, Lebrade und Basedow.

Weil zwei Mannschaften die gleiche Punktzahl von 1408 aufwiesen, eine aber letztlich bei den Knoten eine Sekunde schneller war, kam die Gruppe Schwarzenbek auf Platz drei und Dassendorf auf Platz zwei. Landessieger mit 1428 Punkten wurde Steinbergkirche. Sie werden jetzt Schleswig-Holstein beim Bundeswettbewerb vertreten. Damit konnte Steinbergkirche auch als Eigentum den Erinnerungspokal des Innenministers mit nach Hause nehmen.

Die mehr als 400 Jugendwehren im Land haben fast 10 000 Mitgliedern. Mit Jugendlichen zwischen 10 und 18 Jahren, für die Ehrenamt, Verantwortung und Gemeinsinn nicht nur Worte, sondern gelebter Alltag sind.