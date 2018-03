Jugendstrafe für Messerstiche bei Rewe

Amtsrichter Otto Witt verurteilte die beiden Jugendlichen zu 18 Monate Freiheitsstrafe für den Raubüberfall bei Rewe im Januar

von Constanze Emde

21. März 2018, 00:45 Uhr

Es ist ein seltener Anblick, dass Angeklagte mit Handschellen in den Gerichtssaal des Eutiner Amtsgerichtes geführt werden. Diesmal waren es sogar Jugendliche. Der jüngere (15) von beiden fiel bereits im September an einer Eutiner Schule auf, weil er Mitschüler mit einem Messer bedroht haben soll. Jetzt musste sich der Deutsch-Russe gemeinsam mit seinem Kompagnon (17) wegen eines Messerstiches auf dem Rewe-Parkplatz im Januar verantworten (wir berichteten).

Die Staatsanwaltschaft warf den Jugendlichen gefährliche Körperverletzung in Tateinheit mit schwerem Raub vor. Am 21. Januar hatten sie einen

17-jährigen Ostholsteiner mit einem Messer bedroht und laut Polizei Handy und Geld gefordert. Doch das Gerücht, es sei vielmehr um Drogengeschäfte gegangen, hält sich in der Stadt. Der verletzte Malte P.* musste noch am Abend operiert werden, konnte nach zehn Tagen das Krankenhaus wieder verlassen und trägt nun eine lange Narbe am Oberschenkel. Die Tatverdächtigen wurden kurz darauf gefasst und dem Haftrichter vorgeführt – schon da hatten sie sich geständig gezeigt.

Weil sie Jugendliche sind, wurde die Öffentlichkeit bei der etwa zweistündigen Verhandlung am Montagnachmittag ausgeschlossen. Zum Urteil sagte Amtsrichter Otto Witt deshalb auf Nachfrage nur: „Sie sind zu einer Jugendstrafe verurteilt, die noch nicht rechtskräftig ist.“

Ihr Opfer Malte P. verließ vor den beiden Angeklagten den Gerichtssaal: „Sie haben ein Jahr und sechs Monate bekommen, mit Aussicht auf Bewährung“, sagte er zu seinen Angehörigen. Dann öffnete sich die Tür und die beiden wurden, begleitet von Justizbeamten, in Handschellen aus dem Gericht geführt – diesmal den Blick zu Boden gesenkt.

Ihre Verteidiger können binnen einer Woche Rechtsmittel gegen das Urteil einlegen, wie bei erwachsenen Straftätern auch. Nach Informationen unserer Zeitung sollen die Jugendlichen schon mehrfach bei der Polizei und anderen Behörden in Erscheinung getreten sein – doch es endete nun erstmals mit einer Freiheitsstrafe.



* Name geändert