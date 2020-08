Einsatz in Oldenburg : Jugendliche zündeln im Wald – Feuerwehrmann entdeckt Rauchentwicklung

Benjamin Redey alarmiert umgehend seine Feuerwehr, die den Brand löscht. Die Jugendlichen ergreifen die Flucht.

22. August 2020, 12:29 Uhr

Oldenburg | Das hätte ein größeres Feuer auslösen können: Jugendliche haben am Freitag in einem Waldstück am Giddendorfer Weg in Oldenburg Müll angezündet. Benjamin Redey, Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Oldenburg, entdeckte die Rauchentwicklung und alarmierte um 17.40 Uhr über den Notruf die Einsatzkräfte.

Ich versuchte die Jugendlichen noch zu verfolgen, aber das war durch den dicht bewachsenen Wald nicht möglich. Benjamin Redey, Feuerwehrmann und Zeuge

Redey suchte umgehend nach dem Grund der Rauchentwicklung und entdeckte die Verursacher. „Ich versuchte die Jugendlichen noch zu verfolgen, aber das war durch den dicht bewachsenen Wald nicht möglich“, erklärte Redey. Seine Frau Alina, die mit der gemeinsamen Tochter zufällig an dem Waldstück vorbeikam und ebenfalls in der Feuerwehr aktiv ist, wies der Feuerwehr unterdessen den Weg zum Brandort.

Feuerwehr bekommt Brand schnell unter Kontrolle

Die Wehr, die mit 15 Kräften anrückte, bekam das Feuer umgehend in den Griff, da der Müll nur noch glimmte. „Mittels Kleinlöschgerät löschten wir die Reste ab“, erklärte Einsatzleiter André Hasselmann. Er wies auf die Gefahr durch das Zündeln hin, da die Waldbrandgefahr durch die Hitze der vergangenen Wochen ohnehin schon sehr hoch sei.

Wer hat etwas gesehen?

Die Polizei ermittelt und hofft nun auf Zeugen. Wer etwas gesehen hat, kann sich unter Telefon 04361/10550 melden.

