Lütjenburg / Sternberg : Jugendliche schlagen Brücken zu Partnerstädten

Jugendtreff Lütjenburg besuchte den Jugendclub in der Partnerstadt Sternberg.

von Michael Kuhr

08. Oktober 2019, 15:51 Uhr

Lütjenburg | Vor über einem Jahr lernten sich Daniela Sohr, die Leiterin des Jugendtreffs Lütjenburg, und Armin Taubenheim, Bürgermeister der Stadt Sternberg, beim Neujahresempfang in Lütjenburg kennen. Bereits da entstanden die ersten Pläne zwischen den Bürgermeistern Taubenheim und Dirk Sohn wie die Jugendeinrichtungen beider Städte in Zukunft zusammenarbeiten könnten.

Nun fand ein erstes Treffen statt. Der Jugendtreff Lütjenburg fuhr in die Partnerstadt Sternberg, um den dortigen Jugendclub zu besuchen. Die Städtepartnerschaft besteht seit 1990 und ist geprägt von freundschaftlichem Austausch und Interesse.

Im Vorfeld gab es viele Telefonate und Emails, um diesen Tag zu planen. Klaus Werner war als Träger des dortigen Jugendclubs von der Idee eines Treffens begeistert. Gemeinsam wurde der Tag organisiert, denn der Besuch aus Lütjenburg sollte nicht nur den Jugendclub, das Gartenprojekt „Lütt Acker“ und die Stadt Sternberg kennenlernen. Es sollte auch richtig gearbeitet werden.

Die Besucher beider Treffs sollten überlegen, wie sie die Idee, dass beide Jugendzentren näher zusammenwachsen, umsetzen könnten.

Dafür fuhren sechs Jugendliche und die drei Mitarbeiter des Jugendtreffs Lütjenburg nach Mecklenburg Vorpommern. Die vier Jungen und zwei Mädchen gehören zu den Stammbesuchern des Treffs, gestalten den Jugendtreff im Stammteam mit und unterstützen als „Jeffis“ das Team während der Öffnungszeiten oder Veranstaltungen.

Nach einem freudigen Willkommen im Jugendclub genossen die Jugendlichen aus Lütjenburg und Sternberg die Aussicht vom Kirchturm im Zentrum der Stadt. Im Anschluss wurden der „Lütt-Acker“ und eine Imkerei besichtigt sowie später Vorschläge gesammelt und Pläne geschmiedet.

Der 20-jährige Leon wünscht sich, dass der Kontakt weiter bleibt: „Und dass wir einfach auf den Kirchturm gehen konnten, das fehlt echt in Lütjenburg.“ Lucas (12) und Cedrick (13) sind sich einig: „So ein großer Garten wie der Lütt Acker ist für Jugendliche etwas Schönes.“ „Der 7000 Qudratmeter große Lütt-Acker ist sehr beeindruckend und macht Lust auch in Lütjenburg so ein Projekt zu starten,“ erzählt Sebastian Stoll. Der Erzieherpraktikant war fasziniert von der eigenen Imkerei, die dort von den Sternbergern betrieben wird. Auch bei Sigrun Braun, Mitarbeiterin des Jugendtreffs Lütjenburg, blieb der Besuch in Sternberg in guter Erinnerung. „Ich finde es toll, dass dort so schnelle Freundschaften unter den Jugendlichen entstanden. Sie hoffe, dass sehr bald wieder ein gemeinsamer Tag zusammen verbracht werde.

Daniela Sohr hofft auf ein baldiges Wiedersehen und ist überrascht, was bei der Ideenfindung herauskam: „Die Jugendlichen haben wirklich gute Vorschläge gemacht, die sich auch umsetzen lassen.“ Von Brieffreundschaften über gemeinsame Ausflüge bis zu Erfahrungsaustausch auf Personalebene war alles dabei. „Ich würde mich sehr freuen meine neue Freundin bald wieder sehen zu können“, sagte Sara (14) schon auf der Rückfahrt. Und das wird hoffentlich sehr bald passieren. Die Planungen für den nächsten Besuch – dieses Mal in Lütjenburg – laufen bereits.

Fest steht jetzt schon, dass viele der Jugendlichen auch am 9. November mit nach Sternberg kommen wollen. An diesem Tag wird die Stadt Lütjenburg eine Fahrt nach Sternberg unternehmen und an den Feierlichkeiten „30 Jahre Mauerfall“ teilnehmen. Bürgervorsteher der Stadt Lütjenburg Siegfried Klaus glaubt fest daran, dass die nun wachsende Freundschaft der Jugendzentren für beide Städte eine Bereicherung sein wird.