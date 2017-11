Jugendherberge: Gut für Eutin und Region

von Constanze Emde

erstellt am 10.Nov.2017 | 00:21 Uhr

Bürgermeister Carsten Behnk war die Freude nach der Abstimmung anzusehen: Die Aktivregion Holsteinische Schweiz entschied sich in ihrer jüngsten Sitzung einstimmig für die 80-prozentige Förderung der Machbarkeitsstudie für eine Jugendherberge in Eutin. Zehn Jahre nach der Schließung der Jugendherberge an der Jahnhöhe rückt Eutin dem Ziel einer Jugendherberge in der Stadt nun ein Stück näher.

„Eine Jugendherberge in Eutin hätte auch große Bedeutung für die gesamte Region Holsteinische Schweiz“, ist Caroline Backmann, Geschäftsführerin der Tourismuszentrale der Region, überzeugt. „Durch die Aufgabe von vielen kleinen Häusern, oft weil Familienbetriebe keine Nachfolger für ihre Bettengröße finden, haben wir in den letzten Jahren einen Verlust von elf Prozent der touristischen Betten in unserer Region“, sagte Backmann. Neben kleinen Häusern verschwinden auch größere Hotels aus der touristischen Nutzung wie beispielsweise der Redderkrug in Eutin, der für die Unterbringung von Flüchtlingen genutzt wird. Backmann: „Die Nachfrage ist größer, als das Angebot, das wir derzeit in der Region bieten können. Eine Jugendherberge wirkt außerdem weit über den jeweiligen Ort hinaus und sorgt für Belebung auch nach der Saison.“ Die mögliche Etablierung einer neuen Jugendherberge in Eutin stelle nicht nur eine qualitative Angebotserweiterung mit eindeutiger konzeptioneller Ausrichtung dar, sondern trage auch zu Sicherung und dem Ausbau von Unterkunftskapazitäten in der Region bei, heißt es im Antrag an die Aktivregion.

Die Machbarkeitsstudie soll nun ausloten, wie gut die Chancen einer Jugendherberge mit Bildungsschwerpunkt Kultur im Standort Eutin sind. Neben der inhaltlichen Ausrichtung und deren Chancen bei der Zielgruppe geht es in dem wissenschaftlichen Gutachten letztlich auch um die Frage der Wirtschaftlichkeit. Die Untersuchungen sollen von März bis Juli 2018 laufen – inklusive Zusammenarbeit mit Partnern, Gäste-Befragung, Expertengesprächen, Beteiligungsworkshops. Vertreter der Stadt – allen voran der Bürgermeister sowie der Bereich Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung sollen an den inhaltlichen Konzeption und den Workshops teilnehmen, aber auch potenzielle Belegungspartner sowie Kooperationspartner und Leistungsträger sollen involviert werden, ebenso der Tourismusbereich und andere Akteure der Region.