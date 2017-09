Jugend-Bar-Camp 2.0 in Malente

von Constanze Emde

erstellt am 28.Sep.2017 | 00:45 Uhr

Unter dem Motto „WIR reden! - IHR hört zu?!“ findet die zweite „Unkonferenz“ am Sonnabend, 30. September, von 16 bis 18 Uhr, in der Liegehalle und dem Kaminhäuschen des Kurparks statt. Dazu eingeladen sind alle Jugendlichen und jungen Erwachsenen aus der Region, die zwischen 13 und 25 Jahre alt sind. Sie können miteinander diskutieren und Ideen zur Beteiligung von Jugendlichen in der Gemeinde Malente entwickeln und sammeln.

Im vergangenen Jahr waren den Jugendlichen unterschiedliche Themenfelder wichtig, wie in der Ankündigung der Gemeinde Malente zu lesen ist. So habe – nach der Abgabe von Bewertungspunkten – das Angebot einer (außerschulischen) Theater-Gruppe (besser LARP-Gruppe, Live Action Role Playing) mit 16 Bewertungspunkten ganz oben auf der Wunschliste gestanden. Mit 15 Punkten habe das Betreiben eines Kinos auf der Liste gestanden, mit 13 Punkten der Wunsch nach einem DM-Markt in Malente.

Eine Gruppe von Jugendlichen habe daraufhin gemeinsam mit der lokalen sozialen Bildungseinrichtung CJD die erste Malenter LARP-Gruppe „ETNELAM“ gegründet. Eine erste Convention mit dem Titel „Das Portal von Phzarnacryz“ sei im Rahmen des Ferienpasses organisiert worden: Am 17. August habe der Ostholsteiner Anzeiger auf seiner Titelseite vom Kampf um eine magische Welt in Malente berichtet. „Damit ist es den Jugendlichen innerhalb von zehn Monaten gelungen, von der Idee bis zur Realisierung ihrer Vision auf die Titelseite zu gelangen...“

Das Ziel der Organisatoren jetzt: „Nach dieser erfolgreichen Jugendbeteiligung im Rahmen des Zukunftsprozesses ‚Unser Malente 2030‘ möchten wir im ‚JugendBarCamp 2.0‘ erfahren, wie die Jugend sich ihre zukünftige Beteiligung an der Gestaltung ihrer Gemeinde vorstellt.“

Um die Veranstaltung abzurunden, hat ein Orga-Team aus Jugendlichen im Anschluss ein „Battle of the Bands“ mit drei Malenter Jugendbands und damit unter Beteiligung der „School of Rock“ organisiert. Damit werde eine weitere Vision der Jugendlichen nach mehr Belebung des Kurparks umgesetzt, sagt die veranstaltende Gemeinde Malente. Für Essen und Getränke werde gesorgt. Für die Teilnehmer des Jugend-Bar-Camps sei alles kostenfrei.