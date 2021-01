Freie Wähler Malente : Jürgen Baguhl neuer Fraktionschef, Hans-Peter Rückert tritt aus

Bei der Neuwahl des Fraktionsvorsitzenden ging es bei der FWM turbulent zu. Rückert liebäugelt jetzt mit der CDU.

Avatar_shz von Bernd Schröder

07. Januar 2021, 13:19 Uhr

Malente | Es war eine Wahl mit anschließendem Knalleffekt. Nach dem gesundheitlich bedingten Rücktritt ihres Fraktionschefs Holger Bröhl haben die Freien Wähler Malente (FWM) den Vorsitzenden der Wählergemeinschaft, Jürgen Baguhl (64), zu seinem Nachfolger gewählt. Daraufhin kehrte Gegenkandidat Hans-Peter Rückert (61) der Wählergemeinschaft den Rücken.

Kampfabstimmung

Bei der Kampfabstimmung war Rückert nach OHA-Informationen denkbar knapp unterlegen. Aufgrund eines Formfehlers soll sich die Fraktion danach gezwungen gesehen haben, die Wahl zu wiederholen. Doch da trat Rückert schon nicht mehr an. Was ihn zu seinem Rückzug bewogen hat, wollte Rückert nicht weiter ausführen. Er habe sich „aus persönlichen Gründen“ dazu entschlossen.

Wahrscheinlich werde ich mich der CDU zuwenden. Hans-Peter Rückert, ehemaliges FWM-Mitglied

Über seine Zukunft in der Kommunalpolitik habe er noch nicht entschieden, erklärte der Rechtsanwalt dem „Ostholsteiner Anzeiger“. Der Malenter, der elf Jahre lang Vorsitzender des TSV Malente war, macht aber keinen Hehl daraus, dass er Sympathien für die CDU hegt und auch mit CDU-Fraktionschef Uwe Potz gut kann. „Wahrscheinlich werde ich mich der CDU zuwenden“, kündigte Rückert an. Er war 2018 zu den Freien Wählern gestoßen und wäre jetzt für den scheidenden Holger Bröhl in die Gemeindevertretung nachgerückt.

Trotz des für die Freien Wähler bedauerlichen Nebeneffekts der Neuwahl scheint das Verhältnis zwischen Baguhl und Rückert jedoch weiterhin unbeschadet. Er bedauere Rückerts Entscheidung, sagte Baguhl: „Ich habe ihn zu schätzen gelernt, er hat mit Lust und Leidenschaft mitgearbeitet.“ Und auch Rückert hegt offenbar keinen Groll: Sollte er kommunalpolitisch aktiv bleiben, habe er „überhaupt keine Probleme mit einer Zusammenarbeit“, sagte er.

Karin Bröhl rückt für ihren Mann nach

An Rückerts Stelle werde nun Karin Bröhl für die Freien Wähler in die Gemeindevertretung nachrücken, erklärte Baguhl. Sie ist die Ehefrau des ehemaligen Fraktionschefs.

Die Freien Wähler hatten in den beiden vergangenen Jahren mehrere Austritte zu verkraften. Nach Andreas Strauß und Jan Krützfeldt war etwa auch Jürgen Boock ausgetreten. Die beiden letzteren zählen zu den Gründungsmitgliedern. Derzeit kommt die Wählergemeinschaft nach Baguhls Angaben noch auf 15 Mitglieder. „Wir würden gerne neue Leute aquirieren.“ In der Gemeindevertretung stellen die Freien Wähler vier von 28 Mitgliedern.

Baguhl, gebürtiger Hamburger und pensionierter Bundespolizist, zog 2008 aus Norderstedt nach Malente. Er will als neuer Fraktionschef die bisher verfolgte politische Linie fortsetzen. Als wichtigste Ziele nannte er, den Neubau einer Kita auf dem Seifen-Sievers-Platz voranzutreiben und der Schule voranzutreiben. Fraktionsintern werde sich jedoch etwas ändern. „Ich habe einen etwas anderen Führungsstil“, erklärte er, ohne dies näher auszuführen.

Pragmatisches Verhältnis zur Bürgermeisterin

Pragmatisch sieht Baguhl das Verhältnis zu Verwaltungschefin Tanja Rönck. Die Freien Wähler hatten diese einst im Bürgermeister-Wahlkampf unterstützt, schon seit einiger Zeit ist jedoch zu beobachten, dass sie in Ausschüssen auch gegen Vorlagen aus dem Rathaus stimmen. „Wir sind nicht grundsätzlich gegen die Bürgermeisterin“, erklärte Baguhl.

Bernd Schröder

Aber in manchen Bereichen, etwa bei der Zukunft des Schönow-Geländes, habe man eine andere Meinung. Dort wünsche man sich etwa anstelle der ungewissen Hotel-Planungen eher einen Wohnmobilstellplatz. Trotz der schwierigen Lage angesichts der Corona-Pandemie und des Zeitdrucks, unter dem die Verwaltung angesichts zahlreicher Vorhaben stehe, wünsche er sich mehr Transparenz aus dem Rathaus, erklärte Baguhl.