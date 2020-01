Judith Tellado eröffnet Konzertprogramm des Eutiner Weingeistes

von Achim Krauskopf

11. Januar 2020, 23:12 Uhr

Eutin | Mit Judith Tellado (Foto), aus Puerto Rico stammender Sängerin und Liedkomponistin, beginnt Donnerstag, 16. Januar, um 20 Uhr das Programm des Jahres 2020 im „Kleinen Salon“ des Fachgeschäftes Weingeist von Frauke und Stefan Knorr im Alten Küchenhaus. Judith Tellado lebt in Hamburg, sie malt, schneidert ihre Bühnengarderobe selbst und singt eigene Lieder.

„Mit ihrer außergewöhnlichen Stimme pendelt sie souverän zwischen Jazz und Latin, Singer-Songwriter-Stil und Pop. Sie singt und schreibt ihre Lieder auf spanisch und englisch, moderiert ihre Konzert auf deutsch. Es ist ihr wichtig, sagt sie, die Geschichten und Motivationen auf deutsch zu erklären“, heißt es in einem Pressetext. Auf der Bühne spielt sie verschiedene Percussion-Instrumente wie Cajon, Bongos und Shaker. „Ich male meine Songs und Geschichten genau so, wie ich meine Bilder male,“ sagt sie. Bei ihrem Konzert in Eutin wird sie ihr Mann Georg Sheljasov mit der Gitarre begleiten.

Einlass ist ab 19 Uhr, der Eintritt kostet 15 Euro. Eine Reservierung unter Telefon 04521/776062 ist erforderlich.