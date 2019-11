Schloss Eutin : Jubiläum: Fünf Jahre Shop im Schloss

Das Shop-Team lädt seine Kunden zum Feiern ein und gibt beim Kauf Prozente.

von Achim Krauskopf

12. November 2019, 16:13 Uhr

Eutin | Seit fünf Jahren gibt es den Shop im Schloss Eutin. Als Dankeschön möchte das Team von Schloss Eutin mit seinen Kunden anstoßen und lädt für Donnerstag, 14. November, von 16 bis 20 Uhr zu einem Glas Sekt und vorweihnachtlichem „Late Night Shopping“ mit zehn Prozent Rabatt. In diesem Jahr hat Shopleiterin Petra Döhring das Augenmerk auf historische Motive aus Flora und Fauna gelegt, die sich auf Schirmen, Servietten oder Papierwaren wiederfinden. „Wir haben auch edle Tischwäsche aus Leinen, eine erweiterte Auswahl an Büchern und natürlich wieder leckere Süßigkeiten“, sagt Döhring.

„Mit einem ganz eigenen Sortiment aus hochwertigen Produkten, die auf das Schloss als historischen Ort abgestimmt sind, ist es uns gelungen, uns ein Alleinstellungsmerkmal nicht nur in Eutin, sondern auch in der Region zu erarbeiten“, so Brigitta Herrmann, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Schloss Eutin. Die Stiftung Schloss Eutin sei bemüht, den Anteil der selbst erwirtschafteten Mittel kontinuierlich zu erhöhen. Dabei ist der Shop von besonderer Bedeutung. Neben dem Museum suchen die Menschen zusätzliche Angebote, um ihren Ausflug abzurunden. Dazu gehört das Restaurant genauso wie der Shop und das Winterzimmer. Geöffnet von 11 bis 17 Uhr (Di bis So).