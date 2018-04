Jonna Braun erzielt den Siegtreffer

Fußball-Landesliga, Frauen: SG Eutin/Neustadt bezwingt den FSC Kaltenkirchen mit 1:0 (1:0)

von Harald Klipp

23. April 2018, 12:07 Uhr

Die Fußballerinnen der SG Eutin/Neustadt haben in der Landesliga Holstein mit 1:0 (1:0) gegen den FSC Kaltenkirchen gewonnen. Das Spiel war erwartet schwer für die Gastgeberinnen. Kaltenkirchen machte das Spiel, während die Eutinerinnen defensiv standen und auf Konter lauerten. In der 11. Minute ging die Taktik auf: Jonna Braun bekam den Ball, umkurvte die Kaltenkirchener Torfrau und vollendete zum 1:0. In der Folge blieb Kaltenkirchen dominant, hatte mehr Ballbesitz und kombinierte gut bis zum Strafraum der Eutinerinnen. Einmal bewahrte die Latte die Eutinerinnen vor dem Ausgleich. Nach dem Seitenwechsel bot sich das gleiche Bild. Kaltenkirchen machte das Spiel, während die Gastgeber verteidigten und über Konter zu weiteren Torchancen kamen. SG-Schlussfrau Nina Schumacher riss kurz vor Schluss geistesgegenwärtig die Arme hoch, um einen Schuss aus kurzer Distanz zu parieren. Damit rettete sie kurz vor Schluss den Sieg.

„Die Liga ist im Moment verrückt. Immer wenn wir denken, dass der Klassenerhalt geschafft ist, punktet jemand unter uns. Daher waren die Punkte heute Gold wert. Ich denke, dass wir nächstes Wochenende den Klassenerhalt erreichen können“, sagt Eutins Trainer Sebastian Heyer.