Plön : Jolina Wicknig beste Vorleserin

Gemeinschaftsschule richtete plattdeutschen Vorlesewettebwerb aus.

29. Januar 2020, 13:38 Uhr

Plön | Die elfährige Jolina Wicknig ist mächtig stolz. Sie gewann kürzlich den plattdeutschen Vorlese-Wettbewerb, den der Lehrer Sven Thode an der Gemeinschaftsschule organisiert hatte. In der Jury saß unter anderem Plöns Alt-Bürgermeister Ulf Demmin.

Gemeinschaftsschule ist Modellschule

Alle zwei Jahre findet dieser plattdeutsche Vorlesewettbewerb unter dem Dach des Schleswig-Holsteinischen Heimatbundes statt. Die Gemeinschaftsschule, als einzige weiterführende Schule im Kreis Plön seit 2018 sogenannte Modellschule, nahm unter Federführung von Lehrer Sven Thode auch in diesem Jahr wieder am Wettbewerb teil.

38 Kinder der 5. und 6. Klassen erhalten zurzeit jeweils einmal in der Woche Plattdeutsch-Unterricht bei dem 45jährigen „plattdeutschen“ Pädagogen. Zuletzt wurden die Geschichten im Leseheft des SHHB durchgelesen und geübt.

Letztendlich traten fünf Schüler gegeneinander an, um den Schulsieger zu ermitteln. Jolina Wicknig hatte die Nase vorn. Mit der Geschichte „Nüms will mi hebben“ (Niemand will mich haben) setzte sie sich knapp vor Tristan Kraft (12) und Anna Schlichting (11) durch. Tristan las den gleichen Text wie Jolina, während Anne die Jury mit dem Text „De Slötel“ (Der Schlüssel) überzeugte. Den 4. Platz teilten sich Luise Stäcker (10) mit dem Text „De Aadler in’n Höhnerstall“ (Der Adler im Hühnerstall) und Jannes Kummerow (10) mit „De pädagoogsche Opgaav“ (Die pädagogische Aufgabe).

Wenn wi uns in de Stadt drifft, dann snackt ju Platt mit mi, klor? Ulf Demmin, Altbürgermeister

Als Vorsitzender der Jury dankte Altbürgermeister Ulf Demmin allen Kindern für ihre tollen Vorträge und nahm ihnen bei der Preisverleihung das Versprechen ab, immer – wo es gerade geht – Plattdeutsch zu sprechen: „Wenn wi uns in de Stadt drifft, dann snackt ju Platt mit mi, klor?“, sagte Demmin augenzwinkernd.

Sven Thode dankte wiederum der Jury. Zu ihr gehörten neben Ulf Demmin die ehemalige Koordinatorin der Schule und „Muttersprachlerin“ Heike Holm aus Schellhorn, die kommissarische Schulleiterin Maike Maschmann sowie die Lehrerinnen Antje Kemmler-Reder und Susanne Heite.

Susanne Heite übernimmt Plattdeutsch-Unterricht

Letztere wird ab Februar den Plattdeutsch-Unterricht für die 5. und 6. Klassen übernehmen, da „Plattsnacker“ Thode als Schulleiter an die Grundschule Wankendorf und Umgebung wechseln wird. „Ich bin heilfroh, die Kollegin für das Plattdeutsche begeistert zu haben. Es wäre schade, wenn die jahrelange Arbeit hätte aufhören müssen“, ist der Plöner erleichtert.

Die Kinder freut es auch. Bis zuletzt hofften sie, dass Plattdeutsch nicht einfach ersatzlos gestrichen wird. Eine Fünftklässlerin berichtete, dass der Englisch-Unterricht bei der Depenauerin Heite viel Spaß mache und sie sich deshalb dasselbe für Plattdeutsch erhoffe.

Die fünf Finalteilnehmer freuten sich über ihre Preise: Sie bekamen alle einen Büchergutschein, eine Tafel Schokolade sowie die Plätze 1 bis 3 ein kleines Plattdeutsch-Wörterbuch.