Joel Denker köpft das 2:0 für den TSV Pansdorf

von Harald Klipp

23. September 2018, 21:08 Uhr

Der TSV Pansdorf hat in der Landesliga Holstein mit einem 2:0(1:0)-Sieg beim Lübecker SC seine Position im Mittelfeld gefestigt. Beide Mannschaften zeigten kein glanzvolles Spiel.

Die Gäste gingen in der 15. Minute in Führung, als Jelle Manne van den Engel nach einer scharfen Flanke in den Lübecker Strafraum klären wollte, den Ball jedoch mit Brust ins eigene Tor lenkte. Das Tor gab Pansdorf etwas Sicherheit und die Aktionen wurden griffiger. Nach dem Seitenwechsel verhinderte TSV-Torwart Dennis Schramm den Ausgleich (75.). Ein Schuss des Lübeckers Jannik Schmalfeld ging knapp über das Tor (76.). Zwei Minuten später fiel die Entscheidung. Nach einer Flanke köpfte Joel Denker das 2:0 (78.). „Das war ein wichtiger Sieg gegen einen direkten Konkurrenten. Es war sicherlich kein gutes Spiel, aber wir freuen uns über die drei Punkte“, sagte der Pansdorfer Trainer Helge Thomsen.