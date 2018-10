Joel Denker erzielt vier Tore in einem Spiel

von Harald Klipp

14. Oktober 2018, 22:27 Uhr

Der TSV Pansdorf gewann in der Fußball-Landesliga Holstein mit 6:2 (2:2) gegen die Spielvereinigung Eidertal Molfsee. Die Gastgeber fanden gut in die Partie.

In der starken Anfangsoffensive der Gäste wurde Louis Schütt mit einem langen Ball bedient, der seine Schnelligkeit zum 0:1 ausspielte (19.). Pansdorf ließ sich vom Rückstand nicht beirren. Joel Denker glich zum 1:1 aus (31.). Nur drei Minuten später erzielte Denker das 2:1 (34.). Die Führung dauerte nicht lange an. Louis Schütt schloss einen weiteren Konter mit dem Treffer zum 2:2 ab (37.).

Nach dem Seitenwechsel übernahmen die Gastgeber endgültig die Kontrolle über die Begegnung. Joel Denker zeigte seine Torjägerqualitäten und traf früh zum 3:2 (47.). Wieder gelang ihm der Doppelpack: Denn mit seinem vierten Treffer der Partie zum 4:2 leitete Denker die Entscheidung ein (51.). Hauke Schult erhöhte auf 5:2 (58.). Philip Kunert markierte mit dem 6:2 in der 79. Minute den Endstand. Nach zwei Niederlagen in Folge präsentierten sich die Pansdorfer vor heimischer Kulisse stark verbessert.

Trainer Helge Thomsen war zufrieden: „Wir sind gut in die Partie gekommen, haben aber in unserer starken Phase das Gegentor kassiert. Wir haben das Spiel innerhalb von drei Minuten gedreht – und kurz vor der Pause den Ausgleich kassiert. In den zweiten 34 Minuten haben wir die wohl mit Abstand beste Halbzeit der Saison abgeliefert. Die Spielvereinigung Eidertal Molfsee ist uns hier jedoch auch etwas entgegengekommen, da die Mannschaft zu Beginn der zweiten Hälfte die Verteidigung komplett eingestellt hat. Alles in allem war das heute bei strahlendem Sonnenschein ein sehr temporeiches Landesligaspiel.“