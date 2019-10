Joe und Joe auf Solo-Pfaden

Joachim Hinz und Joachim Beyer von der Haffkruger Folkloregruppe „Timmerhorst“ sind als Duo mit 18 Liedern unterwegs

von Achim Krauskopf

11. Oktober 2019, 14:14 Uhr

Haffkrug | Man kennt sie. Beide heißen Joachim, der eine Hinz mit Nachnamen, der andere Beyer. Beide waren Lehrer. Und beide spielen seit fast 40 Jahren in der Folkloreband „Timmerhorst“.

Seitdem Joachim Hinz (70) und Joachim Beyer (71) in Ruhestand sind, haben sie deutlich mehr Zeit für ihre Leidenschaft: Musik. Und weil sie deutlich mehr Zeit haben als Angelika, Andreas und Christoph Salewski, die anderen drei, noch berufstätigen Mitglieder von Timmerhorst, haben sich die beiden einem „Solo-Projekt“ gewidmet, das in Wahrheit ja ein Duo-Projekt war: Lieder aufnehmen, die bislang noch nicht aufgenommen worden sind.

Neun Tonträger haben „Timmerhorst“ in den vergangenen vier Jahrzehnten veröffentlicht. Hinz und Beyer hätten gern die zehnte aufgenommen, aber der damit verbundene immense Zeitaufwand, der viele Wochenenden im Tonstudio bedeutet hätte, war nicht mehrheitsfähig. Also haben die beiden ein eigenes Projekt daraus gemacht.

„Wir haben mal eine Liste der Lieder aufgeschrieben, die wir noch in Reserve hatten“, erzählt Hinz. Zusammen kamen 18 Stück, ein Dutzend davon mit Texten von Jochen Hinz, die anderen sechs aus der Feder seines in Stockelsdorf lebenden Freundes Jochen Beyer. Einige der Lieder waren bereits von Timmerhorst aufgeführt worden, die meisten aber noch nie in der Öffentlichkeit gesungen worden.

Im Oktober vergangenen Jahres begannen Hinz und Beyer, die 18 Stücke im eigenen Haus einzuspielen. Das dabei entstanden Tonmaterial wurde in einem Lübecker Musikstudio mit Bass und Orgel ergänzt und abgemischt. Im Juni dieses Jahres kamen die Scheiben aus dem Presswerk. Der TiteL: „Ja, isso!“.

Als „Joe & Joe“ haben die beiden ihre Musikerkarriere neben den Terminen von Timmerhorst gestartet. Das Quintett geht natürlich weiter seinen Auftrittsterminen nach, aber darüber hinaus gehen „Joe und Joe“ als Duo mit ihren neuen Liedern auf Tour. Den einen oder anderen Auftritt haben sie bereits absolviert. Nächster Termin ist 30. Oktober: Um 19 Uhr spielen die beiden in der Schön-Klinik in Neustadt.

Die Musik ist eine Sammlung aus unbeschwerten, meist plattdeutschen Liedern, in denen Stile von Blues über Bossa Nova bis Schlager auftauchen. Den Begriff „Optimistischer Ostseeküstensound“ hat sich dafür jemand ausgedacht.

Und wer sie noch nicht kennt, die Norddeutschen, bekommt auch ein wenig Nachhilfe. Zum Beispiel aus dem von Joachim Hinz getexteten Lied „Wenn wi nich wüllt“: „Wenn wi nich wüllt, denn wüllt wi nich, denn lööpt bi uns rein nix, man seggt in’n Nurden sünd se stur, dorbi denkt wi doch nur: Dat wi nich wüllt wat wi nich mööt un klei uns an de fööt“.

Zitat aus dem Klappentext der CD: „An der Ostseeküste der Lübecker Bucht aufgewachsen, bringen sie seeluftgereift ihre ureigene Wertschätzung für Sprache, Land und Leute in den hoch- und plattdeutschen Texten zum Ausdruck - und dat meist 'n lütt beten achtersinnig“.