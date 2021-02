Kampf um Erhalt der Schule : Jochen Veen und Birgit Streingräber-Klinke werben in Eutin um Schüler für die 5. Klasse in Hutzfeld

Einen Flyer hielt auch die Eutiner Stadtvertreterin Annette Granzin, , Vorsitzende des städtischen Schulausschusses, in der Hand.

von Michael Kuhr

02. Februar 2021, 13:37 Uhr

Bosau/Eutin | Die Bosauer gehen für den Erhalt der Außenstelle der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule in Hutzfeld bis an die persönlichen Grenzen. Bei Temperaturen unter dem Gefrierpunkt warben gestern die Fraktionsvorsitzenden Birgit Steingräber-Klinke (SPD) und Jochen Veen (CDU) für einen Besuch der Heinrich-Harms-Schule in Hutzfeld ab der 5. Klasse.

Es gibt für den Bestand der Außenstelle der Wisser-Gemeinschaftsschule Eutin in Hutzfeld allerdings wenig Hoffnung. Nach Berechnungen von Schulleiter Sven Ulmer und Schulrat Manfred Meyer sind zu wenig Schülerinnen und Schüler an der Schule, die ein Umdenken erfordern und am Ende eine Schließung der Eutiner Außenstelle in Hutzfeld unumgänglich machen. Als Termin für die Schließung wurde schon der Sommer 2023 ins Auge gefasst. Die Grundschule ist von der Schließung nicht betroffen.

Doch mit der angekündigten Schließung der Außenstelle ab fünfter Klasse wollen sich die Bosauer nicht abfinden. Über alle Fraktionen der Gemeindevertretung hinweg wollen die Kommunalpolitiker mit Bürgermeister Eberhard Rauch (CDU) an der Spitze um den Erhalt der weiterführenden Schule in Hutzfeld kämpfen. Sie haben dafür eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Die wiederum hatte mit den beiden Bosauer Kommunalpolitikern Birgit Steingräber-Klinke und Jochen Veen zwei Vertreter mit entwickelten Flyern die Gustav-Peters-Schule an der Blauen Lehmkuhle in Eutin geschickt. Dort gab es nämlich gestern Zeugnisse. Wichtige Ansprechpartner waren für Veen und Steingräber-Klinke vor allen Dingen und gerade Eltern und Kinder mit Zeugnissen der 4. Klasse in der Hand. Sie müssen jetzt die Entscheidungen über die künftige Schule mit ihren Kindern treffen. Doch auf den Schulhof durften Veen und Steingräber-Klinke nicht. Das sei ihnen verboten worden.

Das Angebot aus Hutzfeld steht dennoch: Wer aus Eutin kommt und in Hutzfeld als Fünftklässler unterrichtet werden möchte, der muss keine Kosten für die Schülerbeförderung bezahlen. Es wird mit modernen Fachräumen in der „überschaubaren Schule im ländlichen Raum“ geworben.

Einen Flyer hielt auch Annette Granzin, Eutiner Stadtvertreterin der Grünen, Vorsitzende des städtischen Schulausschusses und zweite stellvertretende Bürgervorsteherin, in der Hand. Sie hatte gerade mit ihrer neunjährigen Tochter Neela das Zeugnis aus der Gustav-Peters-Schule erhalten. Ihre Tochter wechselt von der dortigen vierten Klassen in die fünfte Klasse am Voß-Gymnasium. Annette Granzin bezeichnete die Idee der Werbung für Hutzfeld in Eutin als „nicht schlecht“. Vielen Eltern sei gar nicht bewusst, dass sie für ihre Kinder die freie Schulwahl hätten. Ob wohl die Bosauer Werbung in Eutin etwas bringt, ließ sie allerdings offen. Schließlich hätten sich die drei Eutiner Schulen längst den Vierklässlern und ihren Eltern vorgestellt. „Die Entscheidungen sind in dem meisten Fällen bestimmt schon gefallen“, vermutete Annette Granzin, die als Lehrerin selbst vor knapp neun Jahren ein halbes Jahr in Hutzfeld Deutsch, Geschichte sowie Wirtschaft und Politik unterrichtete. Sie lobte die Heinrich-Harms-Schule sehr und erinnerte sich gern an die schöne Zeit dort zurück. „Über die Zukunft der dortigen Schule sollte man lieber die Eltern entscheiden lassen“, schlug sie vor. Sie habe volles Verständnis für das Bosauer Anliegen – aber auch für das des Schulamtes.

Birgit Steingräber-Klinke und Jochen Veen waren zum Ende ihrer Flyer-Aktion durchfroren aber zufrieden. „Viele Schülerinnen und Schüler wollen in Hutzfeld bleiben“, wissen sie aus unzähligen Gesprächen mit Eltern. Auch Kinder aus Sarau und Schlamersdorf wollten gern weiterhin in Hutzfeld zur Schule gehen. Für sie sieht es bei einer Schließung wohl ganz düster aus, denn Sven Ulmer, Schulleiter der Eutiner Wilhelm-Wisser-Schule, habe das Angebot der Beschulung in Eutin nur Mädchen und Jungen aus der Gemeinde Bosau gemacht.