Jobticket wird Dauerticket

Neue Preise in der Schlossgarage sorgen für knapp 30 000 Euro Mehreinnahmen

von Michael Kuhr

16. April 2018, 21:21 Uhr

Das wird vielen Pendlern in Plön nicht schmecken: Bisher haben sie für ihren Stellplatz in der Schlossgarage mit dem Jobticket 35 Euro gezahlt. Nach der Neufassung der Entgeltordnung sollen sie nun wie Dauerparker behandelt und ab 1. Juli 65 Euro für einen Stellplatz während der Arbeitszeit berappen.

Einen entsprechenden einstimmigen Beschluss hat der Hauptausschuss der Ratsversammlung unterbreitet. Die Schlossgarage war von der Stadt Plön bisher immer mit einem hohen Defizit abgerechnet worden. Das hatte bereits die Kommunalaufsicht des Kreises nach einer Prüfung der Plöner Finanzen vor drei Jahren bemängelt.

Der Hauptausschuss hatte sich in diesem Jahr bereits mehrfach mit dem Thema befasst und die Verwaltung aufgefordert, eine neue Entgeltordnung aufzustellen. Die stellte Bürgermeister Lars Winter am Montagabend dem Hauptausschuss vor. Damit sollen sich die Tarife für Tagesparker um ei-nen Euro erhöhen. Dauer-Parkausweise steigen von 45 auf 65 Euro, Jobtickets sollen ganz wegfallen. Alles in allem erwartet die Stadt Plön durch diese Maßnahmen Mehreinnahmen von knapp 30 000 Euro.

Es ist nun auch eine Regelung gefunden worden, dass Gäste von Abendveranstaltungen in einem eigenen Tarif im der Schlossgarage parken können. Die Stadt geht davon aus, dass viele Dauerparker ihren Parkplatz nur während der Arbeitszeit nutzen und abends Platz für Konzertbesucher ist.

„65 Euro sind für Dauerparker immer noch günstig“, sagte Rainer Dröger (FWG). Stefan Plischka (CDU), der Vorsitzende des Hauptausschusses, wünscht sich eine bessere Ausschilderung der Schlossgarage auch im Schlossgebiet. Bürgermeister Lars Winter wies darauf hin, dass man zum Schlossgebiet gar nicht fahren darf und dass dort parken verboten sei.